Vegane Blumenkohlschnitzel: Ein Geheimtipp für Gemüse-Skeptiker

Lernen Sie, wie man leckere vegane Blumenkohlschnitzel zubereitet, die auch Gemüse-Skeptiker überzeugen können. Dieses vielseitige Gericht ist schnell und einfach zu machen und kann mit verschiedenen Beilagen serviert werden.

Für unsere veganen Blumenkohlschnitzel (4 Portionen) benötigen wir: 1 Blumenkohlkopf (ca.

600 Gramm, idealerweise Bio), 100 Gramm Semmelbrösel, 40 Gramm Mehl, 1 Teelöffel frischer Zitronensaft, 70 Milliliter Wasser, Salz und Pfeffer, 1 gute Prise Chimichurri, 1 Prise roter Paprika, 1 Prise geriebener Muskatnuss, 1 großzügiger Esslöffel Gemüsebrühe (optional für Nicht-Veganer: 1 Esslöffel geriebener Parmesan) und Öl zum Braten. Für den veganen Kräuterquark-Dip: 500 Gramm veganer Quark (z.B. Sojaquark), Salz und Pfeffer, gehackte Zwiebeln und Knoblauch nach Geschmack, Chimichurri, roter Paprika und Oregano. Schritt für Schritt zur veganen Köstlichkeit: Zuerst entfernen wir den Blumenkohl vom Stiel und den Blättern. Die Köpfe schneiden wir anschließend in Schnitzel, dabei sollten die Scheiben mindestens 2,5 Zentimeter dick sein, damit sie beim Braten nicht auseinanderfallen. Das geht natürlich auch mit den kleineren Stücken, die wir in Nuggets verwandeln können. Die Schnitzel und Nuggets kochen wir etwa vier Minuten in leicht gesalzenem Wasser mit Gemüsebrühe. Wichtig: Der Blumenkohl darf nicht zu weich werden. Währenddessen die Panade zubereiten: Mehl, Wasser, Zitronensaft, Chimichurri, roter Paprika, Muskatnuss und optional Parmesan verrühren, bis es glatt ist. Auf einem anderen Teller die Semmelbrösel bereit halten. Die gekochten Blumenkohlteile zuerst im Mehl-Gewürz-Gemisch wenden und anschließend gut in den Semmelbröseln bedecken. Die Schnitzel und Nuggets in heißem Öl von beiden Seiten knusprig braten. Servieren wir die veganen Blumenkohlschnitzel mit veganem Kräuterquark (Sojaquark mit Zwiebeln, Knoblauch, Oregano, Pfeffer, Salz, roter Paprika und Chimichurri) und Kartoffelbrei





