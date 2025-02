Vegane Zitronen-Gnocchi-Pfanne: Ein Sommerlicher Genuss

Diese leckere vegane Zitronen-Gnocchi-Pfanne ist perfekt für warme Sommertage. Mit den frischen Aromen von Zitronen und grünem Spargel wird dieses Rezept zu einem wahren Genuss.

Mit den Zutaten Zitrone und grüner Spargel ist dieses Gericht ein wahrhaftiger Bote für die kommenden Wonnemonate. Die Joghurtalternative macht unsere Gnocchi-Pfanne cremig und nicht zu trocken.

Die Zutaten für vegane Zitronen-Gnocchi-Pfanne (4 Portionen) 2 Packungen (etwa je 400 Gramm) Gnocchi 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 300 Gramm grüner Spargel 150 Milliliter angerührte Gemüsebrühe 100 Milliliter veganer Weißwein 2 Becher Joghurtalternative aus Hafer natur (je á 160 Gramm) 1 Bio-Zitrone (zwei bis drei Esslöffel Zitronensaft) Pinienkerne als Topping Öl zu Braten: Oliven- oder Sonnenblumenöl \Die Zubereitung der veganen Zitronen-Gnocchi-Pfanne Wir erhitzen drei Esslöffel Öl in einer Pfanne und brutzeln die Gnocchi darin unter stetem Wenden bei mittlerer Hitze an. Währenddessen schälen und zerkleinern wir die Zwiebel und Knoblauch in feine Würfel. Wir waschen den Spargel, entfernen die Endstücke und schneiden ihn in mundgerechte Stücke. Mit gut zwei Esslöffeln Öl erhitzen und braten wir Zwiebeln, Knoblauch und Spargel an bzw. dünsten das Gemüse in rund drei Minuten. Anschließend löschen wir es mit der angerührten Gemüsebrühe ab und kochen auf. Wir gießen Weißwein hinzu und rühren folgend die Joghurtalternative ein. In zwei Minuten erwärmen wir unsere Soße und verfeinern mit Zitronensaft. Zuletzt geben wir die angebratenen Gnocchi hinzu und erhitzen das Gericht kurz. Für das Topping nehmen wir Pinienkerne her, die wir in einer frischen und trockenen Pfanne in etwas Öl oder auch ohne anrösten und über unsere Mahlzeit streuen





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

VEGAN GNOCCHI CITRUS GREEN ASPARAGUS SUMMER DISHES

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hansa Rostock gegen Wiesbaden ohne Kapitän Franz PfanneHansa muss ohne Kapitän gegen Wehen Wiesbaden auskommen. Geht dies Heimserie weiter?

Weiterlesen »

Nicht nur wegen Vitamin C: So gesund sind Orangen, Zitronen und Co. wirklichIm Winter sind sie gereift: Orangen, Grapefruits und noch mehr Zitrusfrüchte bestechen durch mehr als nur ihren hohen Vitamin-C-Gehalt.

Weiterlesen »

Gemüse-Bratlinge mit Haferflocken und Quark: Gesunde Leckerbissen aus der PfanneLust auf ein leckeres, aber auch ausgewogenes Mittagessen? Dann probiert unsere Haferflocken-Gemüse-Bratlinge.

Weiterlesen »

Hähnchen-Piccata in würziger Pilz-Zitronen-SoßeEin Hoch auf die gewissen Extras: Cremige Soße und saftiges Hähnchen sind für sich schon super. Mit Zitronensaft, -abrieb und Parmesan entsteht aber urplötzlich Genuss 'zum Reinlegen'.

Weiterlesen »

Abnehm-Gericht: Zucchini-Paprika-Pfanne für schnelleren StoffwechselEntdecken Sie das Rezept für eine gesunde Zucchini-Paprika-Pfanne, die den Blutzuckeranstieg verlangsamt und den Stoffwechsel beschleunigt.

Weiterlesen »

Lasagne ohne Ofen: Ein schnellem Rezept für die PfanneDieses einfache Rezept zeigt, wie du eine köstliche Lasagne ohne Ofen in der Pfanne zubereiten kannst. Lass dich von der One-Pot-Lösung begeistern und genieße eine schnelle und leckere Mahlzeit.

Weiterlesen »