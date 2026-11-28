Ein 2-in-1-Produkt verbindet nährende Pflege mit sanfter Farbe für die Lippen. Die vegane Rezeptur mit Bio-Kamelienöl und 98 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen spendet bis zu acht Stunden Feuchtigkeit und ist besonders im Winter und für reife Haut geeignet.

Dieses 2-in-1-Produkt kommt bei Frauen über 50 gut an, denn es vereint Pflege und Farbe für die Lippen – und macht sie wunderbar zart.im Winter spröde und rissig werden: den kalten Wind, die trockene Heizungsluft, matte Lippenstifte … Die Liste ist lang.

Mit fortschreitendem Alter kommt hinzu, dass sich die Hautbedürfnisse verändern und die Gesichtshaut zunehmend an Feuchtigkeit verliert. Kein Wunder, dass . Tiefe Temperaturen und trockene Heizungsluft können sie schnell spröde und trocken werden lassen. Genau hier setzt deran: Seine vegane Rezeptur mit Bio-Kamelienöl und 98 Prozent Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs versorgt die Lippen mit nährender Pflege und schenkt ihnen gleichzeitig einen schönen Farbton. bereits beim ersten Auftrag gleichmäßig.

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Besonders praktisch: Der Balsam bietet bis zu acht Stunden nährende Pflege.. Gerade im Winter, wenn die Lippen ohnehin zu Trockenheit neigen, ist das ein echter Vorteil. Mit zunehmendem Alter können die Lippen an Feuchtigkeit verlieren. Ein reichhaltiger Balsam, der gleichzeitig einen Hauch Farbe verleiht, ist deshalb eine schöne Alternative zu klassischen Lippenstiften.