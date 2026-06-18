Der NHL-Vizemeister Vegas Golden Knights hat sich schnell von der Trennung von John Tortorella erholt und einen neuen Headcoach vorgestellt. Der neue Cheftrainer ist Ryan Craig, ein erfahrener Eishockey-Profi mit DEL-Hintergrund.

Der NHL-Vizemeister Vegas Golden Knights hat sich schnell von der Trennung von John Tortorella erholt und einen neuen Headcoach vorgestellt. Der neue Cheftrainer ist Ryan Craig , ein erfahrener Eishockey-Profi mit DEL -Hintergrund.

Craig ist 44 Jahre alt und war zuvor Assistent bei den Knights, zuletzt für das Farmteam Henderson Silver Knights verantwortlich. Die Golden Knights hatten am Sonntag die entscheidende vierte Niederlage im Stanley-Cup-Finale gegen die Carolina Hurricanes kassiert und damit den zweiten Titel der noch kurzen Franchise-Geschichte nach 2023 verpasst. Beim damaligen Triumph war Vegas' neuer Headcoach Craig als Assistent beteiligt.

Ende März hatten die Golden Knights Tortorella als Nachfolger von Bruce Cassidy für die letzten acht Spiele der regulären Saison und die Playoffs verpflichtet. Auch die Toronto Maple Leafs haben einen neuen Headcoach. Die Kanadier, die nach einer enttäuschenden Saison die Playoffs verpasst hatten, verpflichteten am Mittwoch den früheren DEL-Profi Jim Hiller als Nachfolger von Craig Berube. Hiller ist ein erfahrener Coach mit Erfahrungen in der DEL und wird hoffentlich die Toronto Maple Leafs in die Playoffs führen.

Die Entscheidung, Hiller als neuen Headcoach zu verpflichten, wurde von den Fans und der Mannschaft positiv aufgenommen. Die Toronto Maple Leafs hoffen, dass Hiller die Mannschaft in die richtige Richtung führen wird und dass die kommende Saison erfolgreich verlaufen wird. Der neue Headcoach der Toronto Maple Leafs wird hoffentlich die Mannschaft in die Playoffs führen und den zweiten Titel in der Franchise-Geschichte erringen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vegas Golden Knights Ryan Craig Toronto Maple Leafs Jim Hiller DEL

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nachhaltige Olympische Spiele in Berlin: Golden glänzen nur die AnkündigungenBerlin verspricht „klimapositive“ Spiele auszurichten. Doch wie das gelingen soll, vermag der Senat nicht zu beantworten.

Read more »

Nach NHL-Finalniederlage: Vegas trennt sich von CoachTrennung nach dem verlorenen Stanley-Cup-Finale: Interimstrainer John Tortorella muss die Vegas Golden Knights schon wieder verlassen.

Read more »

Nach NHL-Finalniederlage: Vegas trennt sich von CoachTrennung nach dem verlorenen Stanley-Cup-Finale: Interimstrainer John Tortorella muss die Vegas Golden Knights schon wieder verlassen.

Read more »

Vegas Golden Knights trennen sich von Headcoach John TortorellaZwei Tage nach der verlorenen Finalserie der nordamerikanischen Profieishockey-Liga NHL hat sich das Franchise der Vegas Golden Knights von ihrem Headcoach John Tortorella getrennt. Das Team bedankt sich bei ihm für seine Arbeit und seine Führungsstärke, die ihnen halfen, ins Stanley-Cup-Finale zu gelangen.

Read more »