Vegas Golden Knights trennen sich von Headcoach John Tortorella

Zwei Tage nach der verlorenen Finalserie der nordamerikanischen Profieishockey-Liga NHL hat sich das Franchise der Vegas Golden Knights von ihrem Headcoach John Tortorella getrennt. Das Team bedankt sich bei ihm für seine Arbeit und seine Führungsstärke, die ihnen halfen, ins Stanley-Cup-Finale zu gelangen.

Die Vegas Golden Knights haben sich von ihrem Headcoach John Tortorella getrennt, nur zwei Tage nach der verlorenen Finalserie der nordamerikanischen Profieishockey-Liga NHL . Das Franchise aus Nevada gab die Trennung am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

'Wir danken John für die Arbeit, die er unserem Team seit seinem Amtsantritt in die Organisation gegeben hat', sagte Golden Knights General Manager Kelly McCrimmon. 'Seine Erfahrung und Führungsstärke erwiesen sich als der Schub, nach dem wir gesucht hatten, und halfen dabei, uns ins Stanley-Cup-Finale zu führen. ' Ende März hatten die Golden Knights John Tortorella als Nachfolger von Bruce Cassidy für die letzten acht Spiele der regulären Saison und die Playoffs verpflichtet.

Unter seiner Führung gewann Las Vegas sieben der acht Hauptrundenspiele und sicherte sich den Sieg in der Pacific Division. In den Playoffs setzten sie sich zunächst gegen JJ Peterka und die Utah Mammoth (4:2) sowie anschließend gegen die Anaheim Ducks (4:2) und die Colorado Avalanche (4:0) durch. Im Stanley-Cup-Finale unterlagen sie schließlich den Carolina Hurricanes mit 2:4





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Vegas Golden Knights John Tortorella NHL Headcoach Trennung Stanley-Cup-Finale

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