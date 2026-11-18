Finnischer Biathlon-Star Veikkaus Heikkinen geht vor dem Obersten Gerichtshof gegen seine Verurteilung wegen eines tödlichen Jagdunfalls in Revision. Die Entscheidung kann seine Karriere und Waffenlizenz bedrohen.

Der finnische Biathlon -Profi Veikkaus Heikkinen hat den Schritt vor den Obersten Gerichtshof angekündigt, um seine schwerwiegende Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen das Jagdgesetz anzufechten. Hintergrund ist ein tragischer Jagdunfall im Jahr 2024, bei dem Heikkinens Schuss aus dem Sportgewehr seinen Patenonkel ins Auge traf und diesen für immer erblindete lassen. Sollte die rechtskräftige Verurteilung bestehen, droht Heikkinen der Entzug seiner Waffenbesitzkarte, was ihn zwangsweise vom aktiven Biathlon -Sport ausschließen würde.

Revision beim Obersten Gerichtshof

Die Verteidigung um den Anwalt Mauri Tuominen wird bis zum 2. Dezember den formalen Antrag auf Revision einreichen können, wie Heikkinens Anwalt gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Yle bestätigte. Dieser juristische Schritt ist entscheidend, da eine erneute Prüfung durch die höchste gerichtliche Instanz Finnlands die einzige Chance auf Aufhebung des Urteils oder zumindest auf eine Mildrierung der strafrechtlichen Konsequenzen darstellt. Tuominen betonte die Dringlichkeit, da das Verfahren um die Lizenzierung und den weiteren Sportstatus des Athleten unmittelbar von diesem Urteil abhängt und jede Verzögerung die Karriereplanung des Finnen massiv beeinflussen könnte.

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Strategische Argumente der Verteidigung

Mauri Tuominen plante eine fundamentale Neuausrichtung der Verteidigungsstrategie, indem er die Rolle des Unfallopfers, des Patenonkels, in den Mittelpunkt rücken wollte. Laut der Verteidigung habe der Geschädigte die strengen Sicherheitsvorschriften am Unfallort nicht beachtet und sich freiwillig in die tödliche Schusslinie begeben, was die Haftung des Sportlers mindern sollte. Dieser Aspekt war laut Tuominen in den vorangehenden Gerichtsinstanzen nicht ausreichend gewürdigt worden, was die Notwendigkeit einer höheren Instanz unterstreicht. Die Frage, ob der Oberste Gerichtshof die Revision überhaupt zulässt, bleibt jedoch offen und liegt im Ermessen der Richter.

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Konsequenzen für die Biathlon-Karriere

Die rechtlichen Unsicherheiten werfen schwere Schatten auf die geplante Teilnahme an der laufenden Weltcupsaison, deren Finale am 21. März in Oslo stattfinden wird. Trotz des anhängigen Verfahrens könnte Veikkaus Heikkinen theoretisch die komplette Saison bestreiten, da die Prüfung des Revisionsantrags voraussichtlich vier bis sechs Monate dauern wird. Dies eröffnet ein kurzes Zeitfenster, in dem der Finno noch als vollwertiger Athlet gelten könnte, bevor das Urteil möglicherweise vollstreckt wird. Für die wichtigen Weltcup-Stationen in Kontiolahti und Hochfilzen ist Heikkinen bereits offiziell nominiert worden, was seine aktuelle sportliche Relevanz bestätigt.

Langfristige Risiken und nächste Schritte

Falls der Oberste Gerichtshof die Revision zulässt und das Verfahren weitergezogen wird, droht Heikkinen ein weiterer juristischer Kampf um seine Existenzgrundlage. Sollte er rechtskräftig verurteilt werden, verliert er seine Waffenbesitzkarten und darf keine Schusswaffen mehr besitzen, was im Biathlon-Sport einem Karriereende gleichkäme. Die Verteidigung wird auch gegen die Entscheidung über den Waffenentzug selbst vorgehen, wobei ein anschließendes Überprüfungsverfahren bis zu sechs bis zwölf Monate dauern könnte. Diese lange Unsicherheit macht es für den finnischen Star schwierig, langfristig sportliche Ziele zu verfolgen, ohne dass sein Status jederzeit von einem Gerichtsurteil abhängt.