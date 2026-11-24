Venedig verschärft die Steuern für Massentourismus. Ab 2027 steigen die Gebühren für Luxusunterkünfte und Tagesgäste deutlich an. Neue Einnahmen sollen den Erhalt der Lagunenstadt finanzieren.

Die Stadt Venedig bereitet erhebliche Preiserhöhungen für Urlauber vor, um die wachsenden finanziellen Belastungen durch den Massentourismus zu bewältigen. Die Stadtregierung hat beschlossen, die Ortstaxe für Übernachtungen in den hochwertigsten Hotels deutlich anzheben und damit die Einnahmequellen für den Schutz der Lagunenstadt zu erweitern.

Anpassung der Ortstaxe nach neuem Gesetz

Venedig nutzt nun eine gesetzliche Möglichkeit aus, die es Kommunen erlaubt, höhere Steuern zu erheben, wenn das Verhältnis von Übernachtungen zu Einwohnern mindestens zwanzigmal so hoch ist. Die Stadt erfüllt dieses Kriterium eindeutig. Die neue Abgabe für Unterkünfte der höchsten Kategorie steigt von den bisherigen fünf Euro pro Nacht an. Damit reagiert die Verwaltung auf die Nachfrage, die diese Unterkunftsart im Vergleich zu den Gesamteinwohnerzahlen generiert.

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Erhöhung der Gebühren für Luxusunterkünfte

Finanzstadtrat Michele Zuin von Venedig betonte, dass die Stadt zu den italienischen Orten mit dem größten Touristenandrang zählt. Bisher wurde die Höchstgebühr der Ortstaxe bei fünf Euro gehalten, obwohl andere große Städte im historischen Zentrum schon höhere Sätze verlangten. Die neue Struktur zielt darauf ab, diese Diskrepanz zu korrigieren und mehr Mittel für die Instandhaltung der historischen Substanz zu generieren. Die Erhöhung gilt ab dem 1. April 2027, sobald der Gemeinderatsbeschluss vollständig in Kraft tritt.

Erweiterte Maßnahmen für Tagesgäste und Reisende

Neben der Anpassung der Hoteltaxe plant die Stadt im Haushaltsplan für die Jahre 2027 bis 2029 eine zusätzliche Gebühr für Flugreisende. Venedig hatte bereits als erste Stadt ein einführendes Eintrittsgeld für Tagesbesucher eingeführt, das sich bewährt hat. Bisher mussten Besucher an ausgewählten Tagen fünf oder zehn Euro zahlen, um die Lagunenstadt zu betreten. Ab 2027 könnten die Preise für besonders stark nachgefragte Tage erheblich steigen. In früheren Diskussionen waren sogar fünfzig Euro pro Besuch im Gespräch gewesen.

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Steigerung der Anrechenbaren Besuchstage

Die Anzahl der Tage, an denen Tagesgäste Eintritt bezahlen müssen, wird von derzeit sechzig auf siebenundsiebzig Tage erhöht. Die neue Regelung gilt im Zeitraum von Ende März bis Mitte August. Diese Ausweitung zielt darauf ab, die unkontrollierte Besucherströme zu regulieren und gleichzeitig die Einnahmen in Zeiten der höchsten Auslastung zu maximieren. Die Stadtverwaltung nutzt diese Instrumente, um die Lebensqualität der Bewohner zu erhalten und die Infrastruktur zu schützen.

Finanzierung des historischen Erhalts und öffentlicher Dienste

Die zusätzlichen Einnahmen aus diesen Maßnahmen werden direkt in die Stadt Venedig fließen. Nach Angaben der Verwaltung dient das Geld der Verbesserung öffentlicher Dienste, der Erhaltung historischer Gebäude und der Steigerung der Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung. Mit diesen schrittweisen Erhöhungen versucht die Stadt, die negativen Folgen des Massentourismus besser in den Griff zu bekommen und die langfristige Tragfähigkeit des Ortes zu sichern.