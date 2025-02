Venezia Karneval startet mit Sonnenschein und Riesenratte

Der Karneval von Venedig hat bei herrlichem Winterwetter seinen Auftakt gefeiert. Tausende Besucher bestaunten geschmückte Gondeln, kunstvolle Masken und ein großes Ratten-Kunstwerk. In diesem Jahr steht das Fest unter dem Motto Giacomo Casanova, dem berühmten venezianischen Schriftsteller. Auf dem Markusplatz fand ein großes Fest mit vielen Paaren statt.

Bei sonnigem Winterwetter hat in Venedig der Karneval begonnen. Am Wochenende gab es auf den Wasserstraßen der Lagunenstadt, auf Brücken und Plätzen viel zu schauen: verkleidete Menschen in Gondeln , Menschen mit kunstvollen Masken – und eine Riesenratte. Hier sehen Sie einen Gondoliere mit Scherenhänden (aus Pappe): Startschuss für den Karneval ist traditionell eine Bootsparade auf dem Canal Grande.Die Boote überbieten sich in Sachen Deko: Manche setzen auf Gold, andere auf Barbie-Pink.

Kein Wölkchen am Himmel, aber geregnet hat es trotzdem: kunterbuntes Konfetti. Mehr als hundert geschmückte Gondeln und andere Boote nahmen an der Parade teil. Bitte (nicht) lächeln: Das Fest steht diesmal im Zeichen von Giacomo Casanova. Der Schriftsteller, der vor allem durch seine Schilderungen vieler Liebschaften in Erinnerung geblieben ist, wurde am 2. April vor 300 Jahren in der italienischen Lagunenstadt geboren. Spektakeler im Zeichen der Liebe: Am Freitag gab es auf dem Markusplatz eine Veranstaltung, zu der Tausende kamen – darunter viele Paare, wie es auf der offiziellen Website des Karnevals heißt. Auf der Seufzerbrücke traf eine Fotografin diese Person mit roter Maske und goldglitzernden Ornamenten, die an Herzen erinnern. Ob sie verliebt ist? Augen auf: Die vielen Kostümierten mit ihren klassischen venezianischen Masken sorgen für eine besondere Stimmung. Posieren vor Gondeln: Die Geschichte des Karnevals von Venedig reicht bis ins Mittelalter zurück. Die Tradition geriet zwischenzeitlich in Vergessenheit, wurde dann aber wiederbelebt. Rudern mit Ratte: Ja, es gibt auch viele wahrhaftige Exemplare von Kanalratten in Venedig. Auf sie spielt dieses gebastelte Riesennagetier humorvoll an. Menschen auf dem Markusplatz: Für die Tourismusindustrie ist der Karneval ein wichtiges Geschäft. Wie jedes Jahr sind Gäste aus aller Welt zu Besuch, auch aus Deutschland. Auf Venedig-Besucherinnen und -Besucher warten noch bis Aschermittwoch am 4. März eine Vielzahl von Veranstaltungen – von Ausstellungen über Bälle bis zu Shows auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Die Wetteraussichten: Es soll in den nächsten Tagen sonnig bleiben, bei Temperaturen im einstelligen Bereich. \u00a7 Patrick Mariathasan / DER SPIEGEL Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.





