Venus Williams kehrt nach fast zwei Jahrzehnten nach Bad Homburg zurück

Die amerikanische Tennislegende Venus Williams spielt vom 20. bis 27. Juni in Bad Homburg ihr erstes Einzel‑ und Doppelturnier seit 2008. Trotz enttäuschender Einzelbilanz bleibt ihr Legendenstatus erhalten, während weitere Weltstars das Turnier bereichern.

Vom 20. bis 27. Juni kehrt die einstige Weltranglistenerste aus den USA nach Deutschland zurück. Ihr letzter Auftritt auf deutschem Boden war am 4. Oktober 2008 in Stuttgart, wo sie im Halbfinale gegen die damals Nummer eins Jelena Jankovic verlor.

Seitdem hat sie eine lange Auszeit eingelegt und überraschend ein Comeback im Jahr 2025 gestartet, allerdings bislang nur im Doppelformat. In Bad Homburg wird sie nun sowohl im Einzel als auch im Doppel antreten, etwas das bislang noch nie bei ihren Turnieren nach dem Comeback vorkam.

Die Wahl des Rasenturniers passt perfekt zu ihrem Profil: Sie verfügt über sieben Grand‑Slam‑Titel, fünf davon bei Wimbledon, und hat viermal olympisches Gold gewonnen, ein Teil davon gemeinsam mit ihrer Schwester Serena im Doppel im Jahr 2012 auf Rasen. Die bevorstehende Generalprobe in Hessen gilt als Vorbereitung für Wimbledon, das am 29. Juni beginnt.

Die Spielleiterin der deutschen Tennis‑Liga, Angelique Kerber, äußerte sich begeistert über das Comeback: Es ist wirklich schön, dass Venus hier spielt, ihre Erfolge sprechen für sich und sie ist für die nachfolgenden Generationen ein riesiges Vorbild, sagte sie. Kerber hob zudem hervor, dass nur sie und Venus Serena mehr als ein Grand‑Slam‑Finale gemeinsam gewinnen konnten, nämlich die Australian Open 2016 und Wimbledon 2018.

Trotz ihrer beeindruckenden Bilanz konnte Venus Williams im Einzel seit ihrem Wiedereinstieg keine Partie für sich entscheiden - die letzten neun Matches endeten mit Niederlagen. Ihr einziger Sieg nach der langen Pause war im Juli 2025 in Washington gegen Peyton Stearns, danach folgten nur Niederlagen. Trotzdem bleibt ihr Legendenstatus unangefochten, denn sie spielt vor allem aus Freude am Sport.

Auch ihre Schwester Serena plant ein Comeback, allerdings nicht in Bad Homburg, sondern am Queen's Club in London, wo sie sich mit der kanadischen Nachwuchsspielerin Victoria Mboko im Doppel zusammengetan hat. Neben den Williams-Schwestern erhalten weitere Spielerinnen Wildcards für das Bad‑Homburg‑Turnier: die deutsche Eva Lys und die philippinische Alexandra Eala, die beide nicht durch die Qualifikation müssen.

Die weiteren Stars, die im Kurpark zu sehen sein werden, sind die aktuelle Weltranglistenerste Iga Świątek aus Polen, die ehemalige Nummer eins Naomi Osaka aus Japan und die Ukrainerin Elina Svitolina. All diese Namen versprechen ein hochkarätiges Publikumserlebnis und zeigen, dass Bad Homburg erneut zum Treffpunkt der internationalen Tennisszene geworden ist





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