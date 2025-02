ver.di ruft in Brandenburg zu Warnstreik im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Brandenburg zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Der Streik soll den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ( ver.di ) ruft in Brandenburg die Beschäftigten der Kommunalverwaltungen, der kommunalen Kitas, des Ernst-von-Bergmann Klinikums in Potsdam, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie der Betriebe der Ver- und Entsorgung und der Sparkassen zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) erhöht ver.

di damit den Druck auf die Arbeitgeber, die in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt hatten. \Andrea Kühnemann, die Landesbezirksleiterin von ver.di, erklärt: „Das Zeitspiel der Arbeitgeber muss aufhören. Wir brauchen endlich ein Angebot, das die Reallohnverluste der letzten Jahre kompensiert und die Arbeitsbedingungen verbessert. Das Geld dafür ist da. Wir brauchen eine Steuerpolitik, die die Finanzierung eines nachhaltigen öffentlichen Dienstes ermöglicht.“ Ab 12:30 Uhr kommen die Streikenden zu einer Kundgebung vor dem Kongresshotel in Potsdam zusammen, wo an diesem Tag die zweite Verhandlungsrunde beginnt. Auf der Kundgebung werden unter anderem der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke und die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle sprechen. \ver.di fordert in der Tarifrunde von Bund und Kommunen ein Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Außerdem fordert ver.di drei zusätzliche freie Tage, um der hohen Verdichtung der Arbeit entgegenzuwirken. Für mehr Zeitsouveränität und Flexibilität soll zudem ein „Meine-Zeit-Konto“ sorgen, über das die Beschäftigten selbst verfügen können





Warnstreik Ver.Di Tarifverhandlungen Öffentlicher Dienst Brandenburg

