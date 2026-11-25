Sie war im Antonioni-Klassiker »Blow Up« zu sehen, die US-Ausgabe der »Vogue« widmete ihr elf Cover, und mit 78 Jahren modelte sie noch für das Modelabel Acne Studios. Bilder eines schillernden Lebens.

International bekannt wurde Veruschka 1966 durch ihre Rolle im Film »Blow Up« von Michelangelo Antonioni, der das Lebensgefühl der Beat-Generation einfing. Veruschka galt als prägendes Gesicht des kulturellen Aufbruchs der »Swinging Sixties«.

Zudem war sie das erste Topmodel aus Deutschland. Zeitweise soll sie auch das weltweit teuerste Model gewesen sein, heißt es. In den Sechzigerjahren war Vera Lehndorff auf Hunderten Titelseiten zu sehen. Das Foto stammt aus dem Jahr 1969 vom italienischen Fotografen Franco Rubartelli, der eine Zeit lang ihr Lebensgefährte war.

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Der angesagte Modefotograf Rubartelli und das Model lernten sich in Florenz kennen, wo von Lehndorff damals Kunst studierte. Rubartelli baute sie systematisch auf. Neben Rubartelli, von dem auch diese Aufnahme stammt, arbeitete Veruschka mit Größen wie Richard Avedon, Irving Penn und Helmut Newton. Auf diesem Selbstporträt aus dem Jahr 1968 sind sowohl Rubartelli als auch Veruschka zu sehen.

Veruschka verkörperte ein neues Selbstbewusstsein von Frauen und wurde zu einem Phänomen der globalen Popkultur. Insgesamt war Veruschka auf elf Covern der US-Ausgabe der »Vogue« zu sehen. Das Foto zeigt Veruschka mit dem französischen Modedesigner Paco Rabanne bei der Modemesse Maremoda auf Capri 1968. Zeitweilig lebte Vera Lehndorff in den USA, die Aufnahme zeigt sie neben Hollywoodstar Jack Nicholson im Madison Square Garden in New York 1972. Von Lehndorff lebte in Paris und New York, ab den Siebzigerjahren aber wurde es stiller um sie. Gelegentlich übernahm sie noch Filmrollen, im deutschen Fernsehen war Vera Lehndorff etwa in Monika Funke-Sterns ZDF-Agententhriller »Mit fremden Augen« in den Achtzigerjahren zu sehen. »Ich habe mein Modelleben immer als eine Art von Performance gesehen«, sagte sie 2011 dem Magazin der »Zeit«.

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Sie habe sich mit Veruschka selbst als »Kunstfigur« erschaffen und ihr Erscheinungsbild dafür dankend genutzt. Das Bild zeigt sie 2011 bei einer Feier in Berlin. Lehndorff litt zeitweise unter Depressionen. Sie habe in die »eigenen Abgründe« geschaut, sagte sie einmal der »Welt«.

Diese Zeiten aber hätten auch etwas Gutes gehabt. »Sie zwangen mich, mich aus Umständen zu befreien, in denen ich nicht weiterleben wollte, und ein aufrichtiges, inspiriertes Leben zu führen.

«2005 kehrte Vera Lehndorff nach Deutschland zurück. Bis zu ihrem Tod lebte sie in Berlin. 2006 spielte sie eine kleine Rolle im James-Bond-Film »Casino Royale«. Mit 78 Jahren posierte sie 2018 für das Modelabel Acne Studios.