Verabschiedungen und Gesundheitsprobleme bei Borussia Dortmund

Sport-Boss Rouven Schröder und Trainer Eugen Polanski sprechen über die Verabschiedungen einiger Fohlen-Profis und den Gesundheitszustand des Mittelfeldspielers Rocco Reitz.

Die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim ist für einige Fohlen-Profis das letzte Spiel im Fohlen-Trikot. Deshalb wird es vor dem Anpfiff einige Verabschiedungen im Borussia-Park geben.

Sport-Boss Rouven Schröder (50) sagte: "Es hat etwas mit Respekt zu tun, jeden Spieler vor Publikum zu verabschieden. Auch die Leihspieler, die erst einmal zu ihren Klubs zurückgehen. Wenn Sie wiederkommen sollten, dann bekommen Sie einen neuen Strauß. Wir machen das ordentlich.

" Neben Haris Tabakovic (31, Hoffenheim), Yannik Engelhardt (24, Como), Kota Takai (21, Tottenham), Alejo Sarco (20, Leverkusen) und Marvin Friedrich (30, Vertrag läuft aus) sollte auch Rocco Reitz (23, wechselt für rund 20 Millionen Euro nach Leipzig) verabschiedet werden. Doch noch ist fraglich, ob der Ur-Borusse Samstag überhaupt in Zivil ins Stadion kommen kann. Der Mittelfeldspieler liegt seit Anfang der Woche krank im Bett, ein Einsatz gegen Hoffenheim ist überhaupt kein Thema.

Ein wenig leidet da auch Trainer Eugen Polanski (40) mit, der wie Reitz bereits in der Jugend für die Fohlen gekickt hatte. Der-Coach sagte: "Ich kenne Rocco jetzt so lange, er würde Feuer und Flamme für dieses letzte Spiel sein. Sein letztes Heimspiel, das er gespielt hat, war jetzt gegen den BVB, und das hat er gewonnen, mit einer echt guten Leistung. Rocco musste in der letzten Zeit durch sehr, sehr viel Kritik durch.

Da hat sehr viel an sich abprallen lassen, zumindest nach außen hin. Er hatte keine einfache Zeit und hat wirklich versucht, sich komplett in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Er ist immer vorne weggegangen. Schade, dass er jetzt diesen letzten Einsatz so nicht bekommt.





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