Preisnachlässe im November können Menschen zum Shoppen bewegen, auch in Zeiten allgemeiner Kaufzurückhaltung, sagt der Handelsverband Rheinland-Pfalz. Doch das Ganze kann Schattenseiten haben.

Preisnachlässe im November können Menschen zum Shoppen bewegen, auch in Zeiten allgemeiner Kaufzurückhaltung, sagt der Handelsverband Rheinland-Pfalz. Doch das Ganze kann Schattenseiten haben. Mainz - Ursprünglich aus den USA kommende Aktionen wie Black Friday oder Black Week mit Preisnachlässen gewinnen auch im stationären Einzelhandel in Rheinland-Pfalz an Bedeutung.

Sie seien zwar längst noch nicht so wichtig wie die Zeiten vor Weihnachten oder Ostern, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Über die vergangenen Jahre hinweg hätten aber immer mehr Einzelhändler auch darauf gesetzt. Es sei ein weiterer Anlass, der Menschen zum Einkaufen bewegen könne, sagte Scherer. Das sei zunächst mal positiv.

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Ganz unproblematisch sieht der Hauptgeschäftsführer die Entwicklung gleichwohl aber nicht. Es könne auch dazu führen, dass man sich einer Marge beraube, die sonst im Weihnachtsgeschäft winke.