Ab Juli 2026 und 2027 gelten strenge EU-Beschränkungen für Bisphenol A in Küchenutensilien. Erfahren Sie, welche Produkte vom Verkauf ausgeschlossen sind und wie Verbraucher sicher einkaufen.

Ab dem 21. Juli 2026 ändert sich die Rechtslage für viele alltägliche Küchenhelfer in der Europäischen Union grundlegend. Die neu eingeführte EU-Verordnung 2024/3190 verbietet die Neuinverkehrbringung von lebensmittelkontaktierenden Produkten, die den Stoff Bisphenol A enthalten. Dieser Zusatzstoff war lange Zeit ein fester Bestandteil in der Herstellung von Kunststoffen und Beschichtungen, hat jedoch in den letzten Jahren zunehmend Kritik von Wissenschaftlern und Gesundheitsbehörden auf sich gezogen. Die neuen Regularien zielen darauf ab, die menschliche Gesundheit vor potenziellen Schäden durch hormonell wirksame Chemikalien zu schützen.

Regulierung von Bisphenol A und betroffenen Materialien

Die Europäische Kommission hat mit der Verordnung 2024/3190 einen klaren Rahmen gesetzt, um die Exposition der Bevölkerung gegenüber Bisphenol A zu minimieren. Der Stoff kann sich bei Einwirkung von Hitze oder durch Abnutzung aus dem Material lösen und so in Speisen und Getränke übergehen. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) besteht die Gefahr, dass Bisphenol A hormonell wirkt und Organe wie Leber und Nieren schädigt. Zudem wurden Bedenken bezüglich der Fortpflanzungsfunktion geäußert. Kerstin Effers, Referentin für Umwelt- und Gesundheitsschutz, betont, dass es gut sei, dass damit hergestellte Küchenartikel nun endlich vom Markt verschwinden, um die öffentliche Gesundheit zu sichern.

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Verkaufsverbote und Übergangsfristen für Händler

Nicht alle Produkte mit Bisphenol A müssen sofort vom Markt genommen werden, da die Verordnung spezifische Übergangsfristen vorsieht. Ab dem 21. Juli 2026 dürfen keine neuen, BPA-haltigen Gegenstände mehr in Verkehr gebracht werden. Für bereits vorhandene Lagerbestände gelten jedoch andere Regeln. Wiederverwendbare Küchenartikel, die bis zum 20. Juli 2026 erstmals verkauft wurden, dürfen bis zum 21. Juli 2027 weiterhin im Handel angeboten werden. Zu diesen Produkten zählen unter anderem Messbecher, Aufbewahrungsboxen und Trinkflaschen aus Polycarbonat, sowie Aluminiumflaschen mit Epoxidharz-Beschichtung.

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Spezielle Regelungen für Konservendosen und Lebensmittelpackungen

Ein Sonderfall betrifft Dosen für Obst, Gemüse oder Fischereierzeugnisse. Auch hier darf die Innenbeschichtung nach wie vor Bisphenol A enthalten. Der Verkauf dieser Vorräte im Einzelhandel ist noch bis zum 20. Januar 2028 gestattet. Die Hersteller und Händler können ihre Lagerbestände an Dosen also noch bis zu diesem Datum abbauen. Diese längere Frist spiegelt wider, dass der Ersatz von Bisphenol A in metallischen Verpackungen technisch aufwendiger ist als bei festen Kunststoffutensilien. Verbraucher müssen also bis Anfang 2028 noch mit Produkten rechnen, die diesen Stoff in den Dosenwänden enthalten.

Identifikation und Alternativen für den Einkauf

Für den Endverbraucher ist es oft schwierig zu erkennen, ob ein Produkt den umstrittenen Stoff enthält. Ein wichtiger Indikator ist das Recycling-Kürzel "PC", das für Polycarbonat steht. Produkte aus diesem Material sind häufig betroffen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte bei Neukäufen explizit nach Produkten Ausschau halten, die als "BPA-frei" gekennzeichnet sind. Viele Hersteller reagieren bereits auf die verschärften Regularien und bieten Alternativen an, die andere, unbedenklichere Polymere verwenden. Der bewusste Einkauf hilft, die eigene Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren zu reduzieren.