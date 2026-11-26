Verbraucher wechseln immer öfter vom Verbrenner auf reine Elektroautos. Das stellt die HUK Coburg in ihrem 'E-Barometer' fest. Von diesen Wechseln profitieren aber nicht VW, Mercedes und Co, sondern chinesische Hersteller und ein US-Autobauer.

Verbraucher wechseln immer öfter vom Verbrenner auf reine Elektroautos. Das stellt die HUK Coburg in ihrem "E-Barometer" fest. Von diesen Wechseln profitieren aber nicht VW, Mercedes und Co, sondern chinesische Hersteller und ein US-Autobauer.

Mit einer Ausnahme sind die deutschen Autohersteller nach Analyse der HUK Coburg auf dem heimischen Elektroautomarkt ins Hintertreffen geraten. Nur Opel konnte laut "E-Barometer" des größten deutschen Kfz-Versicherers in den ersten neun Monaten seinen Anteil beim Umstieg von Verbrennungsmotor auf Batterie von 2,5 auf 4,6 Prozent knapp verdoppeln. VW und BMW jedoch haben demnach Anteile verloren, ebenso die VW-Töchter Skoda, Cupra und Porsche. Audi und Mercedes legten auf ohnehin niedriger Basis nur wenig zu.

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Gewinner sind demnach Tesla, die chinesischen Hersteller BYD und Leapmotors sowie Citroen. Die HUK ist mit über 14 Millionen Fahrzeugen Marktführer bei der Kfz-Versicherung in Deutschland. Auf dieser Datengrundlage berechnet das oberfränkische Unternehmen seit einigen Jahren, wie sich die Zulassungen neuer und gebrauchter Batterieautos in Deutschland entwickeln, Hybride sind nicht erfasst. Anders als das Kraftfahrt-Bundesamt berücksichtigt die HUK nur die privaten Autobesitzer, Firmenwagen und die Flotten der Autovermieter sind nicht mitgezählt.