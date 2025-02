Verbraucherzentrale erzielt Sieg gegen Stromsperren-Gebühren

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Energieversorger bei Zahlungsrückständen keine Gebühren für Ratenzahlungen erheben dürfen. Unternehmen müssen bei hohen Rückständen Ratenzahlungen für bis zu 24 Monate anbieten. Die Verbraucherzentrale NRW sieht dies als wichtigen Schutz für Verbraucher vor plötzlichen Stromsperren.

Die Verbraucherzentrale hat vor Gericht einen wichtigen Sieg für Verbraucher bei drohenden Stromsperre n errungen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einem Urteil entschieden, dass Energieversorger bei Zahlungsrückständen keine Gebühren für Ratenzahlung en erheben dürfen. Außerdem müssen die Unternehmen bei hohen Rückständen Ratenzahlung en für die Dauer von bis zu 24 Monaten anbieten.

Energieversorger sind gesetzlich verpflichtet, vor einer Stromsperre eine zinsfreie monatliche Ratenzahlung anzubieten. Das Energieunternehmen NEW Niederrhein Energie und Wasser hatte die Gebühren für Ratenzahlungen erhoben. Gegen diese Praxis wurde erfolgreich geklagt (Urteil vom 13. Februar 2025, Az I-20 UKI 7/24). Eine Ratenzahlungsvereinbarung gibt Betroffenen die Chance, die Stromsperre abzuwenden und den Zahlungsrückstand auszugleichen, erklärt Kolja Ofenhammer, Jurist bei der Verbraucherzentrale NRW. „Zusätzliche Gebühren für Kunden zu erheben, die bereits Schwierigkeiten haben, die Stromkosten zu bezahlen, sind da kontraproduktiv.“Bei einem Rückstand von zwei monatlichen Abschlägen und mindestens 100 Euro dürfen Energieversorger bereits den Strom abschalten. Um Haushalte vor einer plötzlichen Stromsperre zu schützen, besteht das Recht auf eine Ratenzahlungsvereinbarung. „Damit diese bezahlbar ist, müssen Energieversorger bei hohen Rückständen Ratenzahlungen von bis zu 24 Monaten anbieten“, so die Verbraucherzentrale. Die NEW hatte die Ratenzahlungsdauer jedoch auf 12 Monate beschränkt. „Auch dies wurde vom OLG Düsseldorf untersagt“, teilt die Verbraucherschutzorganisation mit. Das Gericht hat eine Revision des Urteils zugelassen. „Das Urteil bestätigt die Rechte von Verbraucher:innen gegenüber ihrem Energieversorger und schützt sie davor, in eine plötzliche Stromsperre zu rutschen“, so Ofenhammer. Menschen mit Zahlungsschwierigkeiten bräuchten konkrete Hilfsangebote, um ihre Schulden auszugleichen und keine zusätzlichen Hürden, die ihre Situation verschlimmerten. Die Verbraucherzentrale verwies in diesem Zusammenhang auf ihre Beratungsangebote bei Zahlungsunfähigkeit





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Stromsperre Ratenzahlung Gebühren Verbraucherzentrale Energieversorger OLG Düsseldorf

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg & Schleswig-Holstein: Über 6100 Stromsperren wegen unbezahlter RechnungenWenn Rechnungen für Strom, Wasser oder Gas nicht bezahlt werden, drohen Sperren. Die Energiekosten sind hoch. Und die Zahl derer, denen der Saft abgedreht wird, steigt deutlich.

Weiterlesen »

Stromsperren in Hamburg skyrocketen: Fast 6200 Haushalte betroffenDie Zahl der Stromsperren in Hamburg hat sich im vergangenen Jahr fast verdreifacht. Auch die Zahl der Wassersperren und Gassperren ist deutlich gestiegen. Die Linksfraktion kritisiert die geringe Nutzung des Härtefallfonds zur Vermeidung von Energiesperren und fordert Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise.

Weiterlesen »

Energiekrise: Stromsperren in Hamburg fast verdreifachtDie hohe Inflation und die steigenden Energiepreise haben in Hamburg zu einer massiven Zunahme von Stromsperren geführt. Im vergangenen Jahr wurden fast 6200 Haushalten der Strom abgestellt. Auch bei Wasser und Gas wurden deutlich mehr Sperren verhängt. Die Linken kritisiert die unzureichende Nutzung des Härtefallfonds und fordert Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise.

Weiterlesen »

Verbraucherzentrale NRW: Widerspruch gegen Kasse-Bescheide - Frist verlängertNeu seit 2025: Die Frist zum Widerspruch gegen Bescheide von Kranken- und Pflegekassen wurde um einen Tag verlängert. Die Verbraucherzentrale NRW erklärt die wichtigsten Informationen zu Widersprüchen und der neuen Frist.

Weiterlesen »

Verbraucherzentrale klagt gegen Lidl, Penny und Co. wegen App-RabattenDie Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat Klagen gegen Lidl und Penny wegen möglicher Verstöße gegen die Preisangabenverordnung eingereicht. Kritisiert wird die Bewerbung von Rabatten, die nur für App-Nutzer gelten, da der Gesamtpreis für den regulären Einkauf nicht klar erkennbar ist.

Weiterlesen »

Lidl & Penny: Verbraucherzentrale klagt gegen Rabatt-AppsVerbraucherzentrale Baden-Württemberg zieht gegen Lidl und Penny wegen fehlender Angaben in ihren Rabatt-Apps vor Gericht.

Weiterlesen »