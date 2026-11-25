Der VZBV hat Klage beim Kammergericht eingereicht. Vorwurf: Smarte Brillen verletzen die DSGVO. Meta und Ray-Ban wurden abgemahnt, reagierten jedoch nicht auf die Hinweise.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat rechtliche Schritte gegen den Technologie-Konzern Meta und den Brillenhersteller Ray-Ban eingeleitet. Anlass ist die Produktion und Vermarktung von smarten Brillen, die ohne offensichtliche Warnsignale filmen und Ton aufnehmen können. Der Verband bewertet die dadurch entstehenden datenschutzrechtlichen Risiken als erheblich und unverhältnismäßig für die allgemeine Bevölkerung.

Klage beim Kammergericht wegen DSGVO-Verstößen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat eine Klage vor dem zuständigen Kammergericht in Berlin eingereicht. Der Kern der rechtlichen Auseinandersetzung betrifft die Art und Weise, wie die Brillen mit den gesetzlichen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung umgehen. Der Verband vertritt die Auffassung, dass die Hersteller ihre Pflichten zur Transparenz und Information der betroffenen Personen nicht erfüllen können, solange das Design der Geräte keine eindeutigen optischen Signale bietet.

Also read US-Unternehmer klagt Meta auf 75.000 Dollar nach KI-gesteuerter Sperrung

Ein zentrales Argument der Kläger ist die mangelnde Sichtbarkeit der Aufnahmefunktion. Ein kleines weißes, blinkendes Licht am Brillengestell gilt als nicht ausreichend, um Mitmenschen darüber zu informieren, dass sie möglicherweise gefilmt oder abgehört werden. Durch die unauffällige Ausführung der Technik fallen die aufgenommenen audiovisuellen Daten unter strikte personenbezogene Datenschutzbestimmungen, deren Einhaltung mit der aktuellen Brille praktisch unmöglich erscheint.

Weiterhin moniert der Verband, dass Käufer der Ray-Ban-Brillen vor dem Kauf nicht ausreichend über die datenschutzrechtlichen Einschränkungen und die technischen Möglichkeiten der Aufzeichnung aufgeklärt wurden. Nachdem der Hersteller Meta auf eine vorherige Abmahnung des Verbands nicht angemessen reagiert hatte, sah sich die Verbraucherzentrale gezwungen, das gerichtliche Einschreiten zu betreiben, um die Rechte der Nutzer durchzusetzen.

Advertisement

Werbung irreführend und KI-Training intransparent

Neben der technischen Umsetzung der Brillen selbst richtet sich der juristische Kampf auch gegen die Werbekampagnen von Meta. Der Verbraucherzentrale Bundesverband beanstandet, dass die Werbung den falschen Eindruck erwecke, sämtliche beworbene Funktionen ließen sich problemlos und unauffällig im täglichen Leben nutzen. Diese Darstellung wird als irreführend gewertet, da sie die gravierenden Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte Dritter verschleiert.

Ein weiterer schwerwiegender Vorwurf betrifft die Verwendung der erhobenen Daten. Für Käufer der Geräte war nach Ansicht der Kläger nicht erkennbar, dass die gesammelten audiovisuellen Daten möglicherweise zur Schulung und zum Training von künstlichen Intelligenz-Systemen verwendet werden. Diese Intransparenz bezüglich der sekundären Datennutzung stellt einen weiteren Verstoß gegen die Informationspflichten dar, die im Rahmen der DSGVO zu beachten sind.

Auch Meta hat auf die entsprechende Abmahnung des Verbands keine Unterlassungserklärung abgegeben. Da der Konzern die Forderungen nach Anpassung der Werbetexte und der Produktinformation nicht erfüllte, reichte der Verbraucherzentrale Bundesverband auch gegen die Muttergesellschaft des Facebook-Konzerns eine separate Klage ein. Ziel ist es, die werblichen Täuschungen zu unterbinden und die Nutzer vor unkalkulierbaren Risiken zu schützen.

Forderungen nach gesetzlicher Neuregulierung und Designstandards

Neben den individuellen Rechtsstreitigkeiten fordert der Verband strukturelle Veränderungen auf politischer Ebene. Er plädiert dafür, dass Hersteller ihre Produkte von der Entwicklungsphase an datenschutzfreundlich gestalten müssen. Dies gilt selbst dann, wenn das Unternehmen die erfassten persönlichen Daten nicht selbst verarbeitet, sondern an Dritte weiterleitet. Der Verband sieht hier eine Lücke in der aktuellen Gesetzgebung, die durch politische Initiativen geschlossen werden muss.

Advertisement

Zu den konkreten Forderungen gehören datensparsame Voreinstellungen bei der Produktion sowie deutlich erkennbare und nicht zu umgehende Aufnahmefunktionen. Das Risiko, das die Technologie für die Privatsphäre der Allgemeinheit darstellt, dürfe nicht auf Menschen abgewälzt werden, die zufällig in den Aufnahmehorizont der smarten Brillen geraten. Die Belastung darf nicht bei den Opfern der Überwachung liegen, sondern muss bei den Herstellern beginnen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband wendet sich direkt an die Bundesregierung. Die Politik soll sich im Zuge der aktuellen Reform der Datenschutz-Grundverordnung aktiv für entsprechende strenge Vorgaben einsetzen. Nur durch eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen lässt sich sicherstellen, dass innovative Gadgets wie smarte Brillen nicht zu einer Bedrohung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts werden, sondern sicher in den Markt eingeführt werden können.