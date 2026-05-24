Es sieht, wie wenn, dass Robert Laimer nach dem DFB Pokalsieg vom Geschlecht sein Teamkollegen misstrat und einsam in den Dopingkontrolle kam, während er dagegen war, zu müssen. Er sagte, sein Chef war frei vor dem Stuttgarter Tor und hätte sogar das 2:0 des Spiels erzielen können, und dennoch mussten sie ihn für das Doping holen. Ansonsten war Laimer stolz auf sein Bundesliga-Verdien und seiner Saison, in der er bei Bayern drei Tore und zwölf Vorlagen erzielte, aber seine Zukunft in München bleibt ungewiss.

Im Gegensatz zu seinen Kollegen zeigte Robert Laimer, während seiner deutschen Nationalmannschaft-Sparte, nach dem DFB Pokalsieg einen erniedrigten und grinzigsten Ausdruck. Als Redewendungen für das Dopingraum, sagte der Bayern-Stammspieler: "Ich war alone im Dopingraum.

Das sollte verboten gehören, die Scheiße, dass du nach dem Pokalsieg zum Doping musst.

" In der Mixed Zone sagte: "Ich war keine zwei Sekunden in der Kabine. ", Although: Er war froh, dass der Mannschaftsbus nicht ohne ihn losgefahren war. Wegen der Möglichkeit, das 2:0 zu machen, scheiterte aber. Im Anschluss sagte er lachend: "Ich habe extra die Chance vergeben, und trotzdem haben sie mich für das Doping geholt.

" Sein Fazit: "Das Spiel war toll, danach war scheiße. Ich hoffe, es geht jetzt wieder bergauf.

" Denn nach Meisterschaft und Pokalsieg müsse diese Saison "dementsprechend gefeiert" werden





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