Verbündete Parteifreunde oder Politischer Kindergarten: BILD-Leser stimmen für Zusammenarbeit

In einem Online-Umfrage großes Mehrheit der BILD-Leser stimmt für eine Zusammenarbeit von Alice Weidel (47, AfD) und Lars Klingbeil (48, SPD). Der ehemalige Ministerpräsident Torsten Albig (62, SPD) fordert seine Partei dazu auf, sich im Notfall auf Minderheitsregierungen aus der AfD zu verlassen.

"Politischer Kindergarten" "Wie will man so ein Land regieren? " Kommt es zur Zusammenarbeit von Alice Weidel (47, AfD) und Lars Klingbeil (48, SPD)? Die BILD-Leser haben eine eindeutige Meinung.

Hier stehen die Parteichefs bei einer RTL-Wahlkampfveranstaltung nebeneinander Der frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsident Torsten Albig (62, SPD) sorgt für heftigen Wirbel in der eigenen Partei. Seine Empfehlung an die Genossen: Sie sollten sich im Notfall auf von der AfD tolerierte Minderheitsregierungen einlassen. Manuela Schwesig (52, SPD) tritt im September zur Wiederwahl an, Albig könnten sich vorstellen, dass Schwesig nach der Wahl sagt: "Ich suche mir meine Mehrheiten im Landtag je nach Thema".

"Die Brandmauer muss weg! In Sachfragen muss man zusammenarbeiten und Entscheidungen treffen zum Wohl des Staates und der Bevölkerung!

" Und er führt als Beispiel eine andere Partei an, die bereits mit der AfD zusammengearbeitet hat, obwohl sie offiziell dagegen sind. "Grüne haben bereits mehr oder minder absichtlich mit der AfD abgestimmt. Das ist politischer Kindergarten und Stillstand", soWildener





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