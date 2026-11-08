Verdächtigtes Verschwinden: Lisa Tạ in Berlin-Marzahn vermisst

13-jährige Lisa Tạ aus Berlin-Marzahn seit Dienstag vermisst. Polizei sucht mit Hubschraubern, Staatsanwaltschaft spricht von Anhaltspunkten für ein Verbrechen.

Die Polizei im Berliner Bezirk Marzahn hat die umfangreiche Fahndung nach der dreizehnjährigen Lisa Tạ intensiviert, nachdem das Teenager-Mädchen am Dienstagmorgen spurlos verschwunden ist. Hubschrauber, Hunderassen, Hundertschaften und Streifenwagen durchsuchen seitdem systematisch das Umfeld, um die Spur der Jugendlichen aufzunehmen. Am Dienstagmorgen gegen 7.17 Uhr verließ Lisa Tạ die Wohnung ihrer Familie in der Golliner Straße und wurde seither nicht mehr gesichtet.

Polizeiliche Suche und Ermittlungsansätze

Die Suchmaßnahmen konzentrieren sich auf die wenigen Minuten Fußweg zwischen der Wohnung in der Golliner Straße und der Haltestelle Barnimplatz. Von dieser Haltestelle aus steigt Lisa Tạ laut Angaben der Familie in den Bus 197 zur Schule. Ein Chat mit einer Freundin brach an diesem Tag plötzlich ab, was der Familie erste Sorgen bereitete. Der Polizeisprecher Florian Nath bestätigte, dass die Behörden bereits viele Hinweise aus der Bevölkerung erhalten haben, jedoch noch kein Durchbruch in der Aufklärung gelungen ist. Trotz der vielen Tipps bleibt die Lage für die Ermittler komplex und offen.

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Appell der Mutter an die vietnamesische Gemeinschaft

Hoai Xoan Nguyen, die Mutter des vermissten Mädchens, richtete sich in einem Livestream in sozialen Medien direkt an die Öffentlichkeit. Sie bat eindringlich um Hilfe, betonte dabei aber ausdrücklich den Wunsch nach Unterstützung auch aus der vietnamesischen Gemeinschaft. "Heute möchte ich mit euch teilen, was passiert ist", erklärte Nguyen in ihrem Beitrag. Sie verwies darauf, dass ihre Familie und sie in ganz Deutschland viele Freunde und Bekannte hätten. Deshalb appellierte sie an diese Netzwerke: Jeder solle ein bisschen helfen und den Aufruf einmal teilen. Sie bat zudem darum, den Zettel mit dem Steckbrief so auszudrucken, wie er auf ihrem persönlichen Profil zu finden sei, um die Sichtbarkeit der Fahndung zu maximieren.

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Staatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte für ein Verbrechen

Die rechtliche Einordnung des Falls hat sich verschärft. Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, teilte mit, dass weiterhin Anhaltspunkte für ein Verbrechen bestehen. Diese Einschätzung unterstreicht die Dringlichkeit der polizeilichen Maßnahmen und die Sorge der Familie. Der Fall weckt leider starke Assoziationen an ein ähnliches Trauma in der Stadtgeschichte. Es erinnert an das Verschwinden der fünfzehnjährigen Rebecca aus dem Stadtteil Britz im Berliner Bezirk Neukölln im Februar 2019. Bis heute wurden weder sie noch ihre Leiche gefunden, was die emotionalen Wellen für die Familie Tạ und die Bürger tiefer schlagen lässt.

Kontaktmöglichkeiten für Hinweise und Betroffene

Die Polizei in Berlin hat ein spezielles Hinweistelefon geschaltet, das rund um die Uhr besetzt ist. Bürger, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zur Aufenthaltsort von Lisa Tạ besitzen, werden dringend gebeten, sich zu melden. Die direkte Telefonnummer für Hinweise lautet (030) 4664-911555. Alternativ können relevante Informationen auch per E-Mail an LKA115-Hinweise@polizei.berlin.de gesendet werden. Die Familie ist derzeit verzweifelt und hofft, dass die breite Öffentlichkeit und speziell die lokalen Communitys den Druck auf die Behörden aufrechterhalten und aktiv zur Lösung des Falls beitragen. Die Suche geht unvermindert weiter, solange keine neuen Erkenntnisse vorliegen.