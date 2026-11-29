Rund fünf Millionen Menschen pflegen in Deutschland Angehörige, viele bis an die Belastungsgrenze. In seiner neuen TV-Doku begleitet Eckart von Hirschhausen einige von ihnen. Im Interview spricht er über ein Tabu, über das kaum jemand redet.

Rund fünf Millionen Menschen pflegen in Deutschland Angehörige, viele bis an die Belastungsgrenze. In seiner neuen TV-Doku begleitet Eckart von Hirschhausen einige von ihnen. Im Interview spricht er über ein Tabu, über das kaum jemand redet.

Eckart von Hirschhausen hat für seine neue ARD-Dokumentation „Hirschhausen und die Pflege“ pflegende Angehörige und Pflegekräfte begleitet und sich verdeckt bei einer Vermittlungsagentur für 24-Stunden-Betreuung gemeldet. Das Erste zeigt den Film am Montagabend , mitten in der Debatte um die Pflegereform. Ausgerechnet an der Entlastung pflegender Angehöriger zu sparen, „ist das Letzte, was wir uns leisten können“, sagt der Arzt und Wissenschaftsjournalist in einem Interview mit dem Sender.

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Rund fünf Millionen Menschen pflegen laut Hirschhausen Angehörige, viele von ihnen „überfordert und schutzlos“. Rechne man ihre Arbeit mit einem Stundenlohn hoch, ergebe sich eine volkswirtschaftliche Leistung von etwa 80 Milliarden Euro. Hirschhausen, der auch dem Zucker auf die Spur gegangen ist , in Berlin gemeinsam mit Gesundheitsminister Carsten Linnemann Bettina Land, die ihre 17-jährige, mehrfach behinderte Tochter Rosa ins Bett bringt.