Verdeckte Ermittler in Lima: Weißkopfseeadler und Elch stürmen Haus

Ein Weißkopfseeadler und ein Elch, verkleidet als WM-Maskottchen, stürmten ein Haus in Lima und nahmen einen mutmaßlichen Drogendealer in Gewahrsam.

Ein seltsamer Vorfall ereignete sich in Lima, als ein Weißkopfseeadler und ein Elch, verkleidet als WM-Maskottchen, ein Haus stürmten. Hinter diesen ungewöhnlichen Gestalten verbargen sich zwei verdeckte Ermittler, die auf der Suche nach einem mutmaßlichen Drogendealer waren.

Sie rissen das Tor mit einem Rammbock ein und nahmen den Mann in Gewahrsam. Der Mann, der als Carlos Cabrera (48) identifiziert wurde, war in einem weißen Unterhemd verkleidet. Die Ermittler beschlagnahmten auch mehrere Päckchen mit weißem Pulver und eine Schusswaffe. Die Polizei setzt bereits länger auf auffällige Verkleidungen bei Verhaftungen.

Ein Beamter verkleidete sich bereits als Wasserschwein und trug einen schildkrötenförmigen Rucksack, um bei einer Razzia in Lima eine Festnahme durchzuführen. Andere Polizisten hatten sich bereits zuvor als die Marvel-Superhelden Deadpool und Wolverine, sowie als Grinch und Horrorfigur Freddy Krueger verkleidet





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