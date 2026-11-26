Die Vergabe des Druckauftrags für die Nius-Wochenzeitung an VRM sorgt für Kontroversen. Verdi und Politik diskutieren Auswirkungen auf Medienunternehmen.

Verdi fordert, den Auftrag zurückzugeben, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein nennt die Kritik dagegen „befremdlich“: Der Druckauftrag für die neue „Nius“-Wochenzeitung löst eine Kontroverse aus. Nius-Chef Julian Reichelt bei der Präsentation des Dummy der neuen Zeitung Die Übernahme des Druckauftrags für die neue „Nius-Wochenzeitung“ durch das Medienunternehmen VRM hat eine Debatte ausgelöst. Während etwa die Gewerkschaft Verdi die VRM dazu aufforderte, den Auftrag zurückzugeben, stellte sich Hessens CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein hinter die Verlagsgruppe mit Hauptsitz in Mainz. Die neue Wochenzeitung von „Nius“ war erstmals am vergangenen Samstag erschienen.

„Nius“ wurde 2023 als Online-Portal gegründet und wird vom früheren „Bild“ -Chefredakteur Julian Reichelt geführt. Zur VRM Verlagsgruppe mit insgesamt 1300 Beschäftigten gehören als Marken unter anderem die Tageszeitungen „Wiesbadener Kurier“, „Darmstädter Echo“, „Wetzlarer Neue Zeitung“ und „Allgemeine Zeitung“ in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen betreibt außerdem eine Zeitungsdruckerei im südhessischen Rüsselsheim, in der es als Dienstleistung auch externe Aufträge annimmt. Die VRM erklärte in einer Stellungnahme, die Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte liege bei den jeweiligen Herausgebern.

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„Die technische Herstellung eines Produkts ist nicht mit einer inhaltlichen Zustimmung oder Unterstützung der darin vertretenen Positionen gleichzusetzen. “ Die Produktion der Zeitung für „Nius“ „bedeutet daher weder eine politische Positionierung unseres Unternehmens noch eine Identifikation mit den dort vertretenen Ansichten“. Die Medienangebote der VRM seien den eigenen journalistischen Grundsätzen, Qualitätsstandards und ihrer redaktionellen Unabhängigkeit verpflichtet, heißt es weiter.