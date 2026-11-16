Verdi fordert Warnstreiks bei privaten Banken in Berlin und Brandenburg

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks bei rund 150.000 Bankmitarbeitern auf, da die Tarifverhandlungen ergebnislos verlaufen. Die Arbeitgeber lehnen die geforderten sechs Prozent Lohnerhöhung ab.

Die Gewerkschaft Verdi hat für die Bereiche Berlin und Brandenburg zu massiven Warnstreiks bei den privaten Banken aufgerufen. Hintergrund für diese Eskalation sind die bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen, die zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgeberverbänden geführt werden. Die Gewerkschaft teilte mit, dass sie die Beschäftigten bei privaten Banken in diesen beiden Bundesländern am kommenden Freitag und am darauffolgenden Montag zum Ausstand aufruft. Besonders große Banken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank sind von den Streikmaßnahmen direkt betroffen.

Details zu den Forderungen der Gewerkschaft

Im Mittelpunkt der aktuellen Auseinandersetzung stehen die wirtschaftlichen Forderungen der Gewerkschaft, die sich an die rund 150.000 Beschäftigten bei privaten Banken richtet. Verdi verlangt für diese Belegschaften eine deutliche Erhöhung der tariflichen Entgelte. Konkret fordert die Gewerkschaft sechs Prozent mehr Geld für die regulären Mitarbeiter sowie zusätzlich monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende. Diese Forderungen gelten für eine geplante Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die gewerkschaftliche Seite argumentiert damit, dass die aktuellen Gehaltsstrukturen den gestiegenen Lebenshaltungskosten und der wirtschaftlichen Lage der Mitarbeiter nicht mehr gerecht werden.

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Position der Arbeitgeberverbände

Gegenüber den hohen Forderungen von Verdi hat der Arbeitgeberverband der privaten Banken (AGV Banken) ein eigenes Angebot vorgelegt, das signifikant abweicht. Die Arbeitgeber bieten ab Mitte 2027 eine schrittweise Erhöhung der Tarifgehälter an. Dieses Angebot sieht zwei Stufen der Gehaltserhöhung vor, die insgesamt 4,2 Prozent ausmachen. Im Gegensatz zu den zwölf Monaten, die Verdi für den Vertrag anstrebt, plant der AGV Banken eine deutlich längere Laufzeit von 36 Monaten. Diese Differenz in der zeitlichen Ausgestaltung und der prozentualen Höhe der Erhöhungen gilt als einer der Hauptgründe für das Scheitern der bisherigen Gesprächsrunden.

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Nationale Dimension der Konflikte

Die aktuellen Warnstreiks in Berlin und Brandenburg sind Teil eines größeren, bundesweit angelegten Konfliktgefechts. Bereits Ende der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft Verdi angekündigt, dass bundesweite Warnstreiks ab Montag stattfinden würden. Dies unterstreicht die strategische Ausrichtung der Gewerkschaft, den Druck auf die Arbeitgeber auf nationaler Ebene zu erhöhen. Die Forderungen gelten prinzipiell für die etwa 150.000 Beschäftigten im gesamten deutschen Bankenbereich, auch wenn die konkreten Streikaktionen zunächst regional auf Berlin und Brandenburg beschränkt sind. Die Deutsche Bank und die Commerzbank stehen dabei im Fokus, da sie die größten privaten Banken des Landes sind.

Weiterer Verlauf und weitere Verhandlungen

Trotz der angespannten Lage und der angekündigten Streikmaßnahmen setzen sich die Verhandlungen fort. Am Montag wollen sich Vertreter von Verdi und der AGV Banken erneut in Berlin treffen, um die Gespräche wieder aufzunehmen. Die Teilnehmer werden versuchen, die erheblichen Unterschiede bei den Gehaltsforderungen und den Laufzeiten zu überbrücken. Eine Einigung steht jedoch weiterhin in den Sternen, da die Diskrepanz zwischen sechs Prozent plus 300 Euro für Auszubildende und dem angebotenen Modell von 4,2 Prozent über 36 Monate groß ist. Die nächsten Tage und die Ergebnisse der Verhandlungsrunde werden entscheiden, ob sich die Warnstreiks ausweiten oder ob eine diplomatische Lösung gefunden werden kann.