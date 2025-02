Verdi kritisiert Betreuungsschlüssel in Berliner Kitas

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert den Betreuungsschlüssel in Berliner Kitas als unzureichend und fordert niedrigere Personalschlüssel. Die Umfrage von Verdi zeigt, dass Erzieherinnen in Berliner Kitas im Durchschnitt deutlich mehr Kinder betreuen, als in der Realität in den Einrichtungen vorgesehen ist.

Die Gewerkschaft Verdi hat den Betreuungsschlüssel in den Berlin er Kita-Eigenbetrieben scharf kritisiert. Laut einer von Verdi durchgeführten Umfrage betreuen Erzieherinnen in diesen Einrichtungen im Durchschnitt etwa acht Kinder unter drei Jahren und 13 Kinder über drei Jahre. Verdi fordert deutlich niedrigere Personalschlüssel: 1:3 für die unter Dreijährigen und 1:7,5 für die über Dreijährigen.

In der Realität betreuen Erzieherinnen der Gewerkschaft zufolge jedoch in Spitzenzeiten sogar doppelt so viele Kinder. \Die Berliner Bildungsverwaltung widerspricht diesen Zahlen und verweist auf das Kita-Förderungsgesetz, wonach ein Betreuungsschlüssel von einer Vollzeiterzieherin für etwa vier Kinder unter zwei Jahren und fünf Kinder unter drei Jahren gilt. Verdi warnt jedoch, dass die im Gesetz vorgesehenen Personalschlüssel vor Ort flächendeckend nicht eingehalten werden. Die Gewerkschaft argumentiert, dass der pädagogische Auftrag, Kinder zu bilden, zu erziehen und zu betreuen, unter diesen Bedingungen nicht mehr erfüllt werden könne. Im Rahmen der Umfrage, die im November 2024 stattgefunden hat, gaben Verdi zufolge rund 3.200 Eltern und Erzieherinnen ihre Erfahrungen zurück. \Verdi kritisiert, dass die hohe Arbeitsbelastung zu einem deutlichen Anstieg von Krankheiten bei Erzieherinnen und Erziehern führt. 88 Prozent der befragten Kolleginnen und Kollegen sehen einen direkten Zusammenhang zwischen ihrer Erkrankung und der hohen Arbeitsbelastung. Die Gewerkschaft fordert daher Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung der Beschäftigten und zum Schutz ihrer Gesundheit. Verdi hatte bereits im Herbst vergangenen Jahres einen Warnstreik an den Berliner Kitas angekündigt, wurde diese aber gerichtlich untersagt. Das Arbeitsgericht führte als Begründung unter anderem die noch geltende Friedenspflicht nach der letzten Tarifvereinbarung 2023 an. Auch das Landesarbeitsgericht wies den Antrag auf Zulassung eines Warnstreiks zurück.





