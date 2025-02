Verdi Passte Demonstrationen in NRW nach München-Anschlag an

Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Verdi-Demonstration in München wird die Gewerkschaft an ihren geplanten Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen festhalten, aber den Ablauf anpassen. Statt bunten Demonstrationen mit Musik und Fahnen, werden stille Gedenkzüge oder stille Streiks an den Betrieben stattfinden.

Verdi hält an geplanten Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen fest, nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine Demonstration in München . Die Gewerkschaft wird den Ablauf der Veranstaltungen jedoch ändern und in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden vor Ort angepasst.

Entweder werden die Demonstrationen wie in Bonn still und ohne bunte Fahnen, Trillerpfeifen und Musik abgehalten, oder sie werden in einem anderen, verkürzten Format mit nur einer kurzen Ansprache als stille Gedenkzüge durchgeführt. Alternativ wird teilweise auf Kundgebungen vor Ort verzichtet und ein stiller Streik direkt an den Betrieben und Dienststellen abgehalten, um dort mit den Streikenden über die Ereignisse ins Gespräch zu kommen. Die Streikmaßnahmen selbst seien nicht betroffen, lediglich das Format der Aktionen vor Ort werde angepasst. 'Unsere Gedanken sind bei den Kolleg*innen und den Betroffenen in München', teilte Verdi mit. Ein 24-jähriger Afghane war in München mit einem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren sein, mindestens 28 Menschen wurden dabei nach bisherigen Angaben verletzt.





