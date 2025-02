Verdi-Streik in Berlin: Schweigemarsch nach Vorfall in München

Nach einem Vorfall in München, bei dem ein Auto in eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi gefahren ist, wurde der Demonstrationszug in Berlin schweigend durchgeführt. Die Kundgebung am Spittelmarkt wurde abgebrochen. Verdi ruft auch für Freitag in Berlin zum Warnstreik auf.

Nach der Eilmeldung, dass in München ein Auto in eine Kundgebung der Gewerkschaft Verdi gefahren ist, gab es am Donnerstagmorgen in Berlin , wo zur gleichen Zeit ein Verdi - Streik stattfindet, eine Reaktion. „Der Demonstrationszug vom Bundesfinanzministerium bis zur Zentrale der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände am Spittelmarkt wurde schweigend durchgeführt“, erklärte Verdi -Sprecher Kalle Kunkel der Berlin er Morgenpost.

Die Kundgebung am Spittelmarkt wurde aufgrund des Vorfalls in München abgebrochen. Es werde lediglich die Streikgelderfassung noch durchgeführt, bei der sich die Streikenden registrieren lassen, um Geld zu erhalten. „Es herrscht eine sehr große Unsicherheit für alle“, so Kunkel. Man sei mit den Kolleginnen und Kollegen in München dadurch verbunden, dass man für eine gemeinsame Sache auf die Straße geht. Bislang sei mit solchen Angriffs-Szenarien nicht gerechnet worden. Zeitgleich verweist Kunkel darauf, dass bislang wenige Informationen über den Vorfall in Bayern vorliegen.Im Zuge des Tarifstreits im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi auch für Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung, der Charité und der Vivantes-Kliniken sowie der Berliner Bäderbetriebe streiken. Am Freitag ist allerdings eine Veranstaltung in der Columbiahalle geplant – also kein Demonstrationszug durch die Stadt. Politiker „der demokratischen Parteien“ sind zu dieser Veranstaltung eingeladen, so Kunkel. Möglicherweise werde es jedoch eine kleine Kundgebung vor der Halle geben. „Wir sind aber gerade dabei uns zu sortieren.“ Wegen des Warnstreiks haben in Berlin unter anderem die Recyclinghöfe geschlossen. Zudem werden Mülltonnen nicht geleert und planbare Operationen verschoben. Auch einzelne Kitas sind geschlossen, Hallenbäder öffnen möglicherweise später oder bleiben geschlossen.In München sind die Beschäftigten der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen auf die Straße gegangen. Laut Medienberichten soll ein Auto absichtlich in die Menge der Streikenden gefahren sein. Hintergründe sind allerdings noch unklar. Die Feuerwehr bestätigte mindestens 20 Verletzte.





