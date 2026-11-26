Gewerkschaft Verdi fordert bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Amazon bestreitet Vorwürfe und verweist auf steigende Gehälter. Streik an elf Standorten beginnt.

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte an elf Amazon -Standorten in Deutschland zum Arbeitskampf auf. Der Konflikt entzweit das Unternehmen und die Belegschaft seit Wochen. Der zentrale Auslöser ist die Forderung nach der allgemeinen Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandel s. Zudem soll ein neuer Tarifsatz für Gute und Gesunde Arbeit ausgehandelt werden. Silke Zimmer vom Bundesvorstand der Gewerkschaft hat diese Forderungen klar definiert und die Öffentlichkeit informiert.

Begründung und Vorwürfe gegen Amazon

Silke Zimmer wirft dem Tech-Konzern vor, aktiv gewerkschaftliche Aktivitäten zu behindern. Sie behauptet, Amazon habe versucht, die Organisierung in über achtzehn Fulfillment Centern zu unterbinden. Dabei sollen Drohungen und die Verbreitung von Falschinformationen als Mittel eingesetzt worden sein. Diese schweren Anschuldigungen bilden das Fundament der aktuellen Streikaktion. Die Gewerkschaft sieht in diesen Maßnahmen einen direkten Angriff auf die Rechte der Arbeitnehmer.

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Die Streikmaßnahmen setzen am Freitagfrüh in den frühen Morgenstunden ein. Betroffen sind logistische Zentren in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim. An diesen elf Standorten wird die Arbeit vollständig niedergelegt. Dies führt zu erheblichen Unterbrechungen in der Lieferkette für den Online-Händler in diesen Regionen.

Positionierung und Verteidigung des Unternehmens

Amazon kontert die Vorwürfe der Gewerkschaft entschieden. Ein Unternehmenssprecher verweist auf die seit 2014 jährlich steigenden Gehälter bei Amazon Deutschland. Das Unternehmen betont, dass der durchschnittliche Einstiegslohn bei 16,66 Euro brutto pro Stunde liegt. Nach zwei Dienstjahren erhöht sich dieser Betrag auf 18 Euro und mehr pro Stunde. Diese Zahlen sollen die Zahlungsfähigkeit und das Engagement des Arbeitgebers belegen.

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Zusätzlich zu den Grundgehältern bietet Amazon bis zu 4500 Euro jährlich für Weiterbildungen. Weitere Leistungen umfassen ein kostenloses Deutschlandticket sowie betriebliche Altersvorsorge. Familienboni runden das Gehaltspaket ab. Ein Sprecher erklärte, dass verspätete Lieferungen nicht befürchtet werden müssen. Über hundert Logistikstandorte sind täglich mit großem Engagement für die Kunden im Einsatz, so die Aussage des Unternehmens.

Umsetzung und Reichweite der Maßnahme

Der Streikaufruf beschränkt sich auf verhältnismäßig wenige Standorte im gesamten deutschen Netz. Amazon merkt an, dass auch an den elf betroffenen Standorten längst nicht alle Mitarbeiter mitstreiken. Die Teilnahme ist also keine flächendeckende Unterbrechung der Logistik. Dennoch birgt die Aktion potenzielle Risiken für die Supply Chain in diesen spezifischen Städten.

Die Gewerkschaft Verdi bleibt bei ihrer harten Linie und fordert strukturelle Änderungen. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der fairen Bezahlung. Die Konflikte im Einzelhandel und in der Logistik sind aktuell ein starkes Thema. Die Entwicklung dieser Auseinandersetzung wird von der Wirtschaft und den Betroffenen genau beobachtet.

Kontext und zeitliche Einordnung

Die Timing-Maßnahme findet in einer sensiblen Phase des Jahres statt. Der Black Friday in den USA wird traditionell am Freitag nach Thanksgiving begangen. Der Feiertag Thanksgiving fällt stets auf den vierten Donnerstag im November. Der Black Friday leitet dann das Weihnachtsgeschäft ein. Obwohl der deutsche Streik zeitlich nicht exakt mit dem US-Black Friday zusammenfällt, beeinflusst er das lokale Weihnachtsgeschäft direkt.