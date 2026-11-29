Das Opernloft zeigt das Drama als bitteraktuellen Fall von digitaler Verführung und Erpressung. Ein Abend mit klarer Botschaft.

Das Opernloft zeigt Verdis „Rigoletto“ als bitteraktuellen Fall von digitaler Verführung und Erpressung. Ein Abend mit klarer Botschaft.

„Mach mich glücklich! “ Fordert der skrupellose Aufreißer von Gilda. Sie ist jung, naiv und verliebt. Also zieht sie sich für ihn aus und filmt sich dabei.

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Für Gilda ist es die große Liebe, für ihn ein Spaß unter vielen. Im Opernloft inszeniert Inken Rahardt Verdis Oper „Rigoletto“ für vier starke Stimmen: Sie holt die Geschichte ins Hier und Jetzt, reduziert auf Hauptakteur:innen und begeistert einmal mehr mit dem Format Musiktheater in 90 Minuten. In ihrer Version ist Gilda die jugendliche Tochter des überfürsorglichen alleinerziehenden Vaters Rigoletto .