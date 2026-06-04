Vereine kassieren Millionen: Wie viel Geld die Bundesliga-Klubs durch das FIFA World Cup Benefits Program bekommen

Die FIFA zahlt den Klubs für jeden abgestellten WM-Fahrer eine tägliche Entschädigung. Eine Analyse der Deutschen Kreditbank AG zeigt jetzt, wie viel Geld die Vereine durch das sogenannte FIFA World Cup Benefits Program bekommen.

In den USA, Kanada und Mexiko beginnt die Weltmeisterschaft , aber es geht nicht nur um Titel und Ehre. Auch die Vereine der Nationalspieler kassieren kräftig mit.

Die FIFA zahlt den Klubs für jeden abgestellten WM-Fahrer eine tägliche Entschädigung. Eine Analyse der Deutschen Kreditbank AG zeigt jetzt, wie viel Geld die Vereine durch das sogenannte FIFA World Cup Benefits Program bekommen. Besonders stark profitiert der FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister erhält während der Gruppenphase rund 4,04 Millionen Euro.

Weltweit ist das die zweithöchste Summe aller Klubs. Nur Manchester City kassiert noch mehr: rund 4,64 Millionen Euro. Auf Platz drei folgt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain mit etwa 3,58 Millionen Euro. Auch Borussia Dortmund liegt international weit vorn.

Der BVB erhält rund 2,72 Millionen Euro. Bayer Leverkusen kommt auf etwa 2,27 Millionen Euro und landet damit ebenfalls unter den Top 20 weltweit. Insgesamt bekommen die Bundesliga-Klubs rund 22,52 Millionen Euro. Damit liegt die deutsche Liga im internationalen Vergleich auf Platz zwei.

Nur die Premier League kassiert mehr: satte 41,5 Millionen Euro. Dahinter folgen die französische Ligue 1 mit 19,24 Millionen Euro und Spaniens La Liga mit 17,8 Millionen Euro. Auch weitere deutsche Vereine dürfen sich über Millionen freuen. Eintracht Frankfurt erhält rund 2,03 Millionen Euro, die TSG Hoffenheim etwa 1,85 Millionen Euro.

RB Leipzig bekommt rund 1,40 Millionen Euro. Der VfB Stuttgart kassiert 1,32 Millionen Euro, Mainz 05 rund 1,18 Millionen Euro und St. Pauli etwa 1,02 Millionen Euro. Leer gehen dagegen der 1. FC Köln und der 1.

FC Heidenheim aus. Beide Klubs stellen keinen Spieler für die WM ab und bekommen deshalb keine FIFA-Ausgleichszahlung. Die Grundlage der Berechnung: Die FIFA zahlt ab dem 1. Juni 2026 täglich 11.000 US-Dollar (ca. 10.300 Euro) pro Spieler.

Die genannten Summen gelten für den Fall, dass die Spieler mit ihren Nationalteams nach der Gruppenphase ausscheiden. Je weiter ein Team kommt, desto mehr Geld fließt an die Vereine. Heißt: Für manche Bundesligisten kann die WM noch deutlich lukrativer werden





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