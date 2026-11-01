Vereinigte Kräfte: Vier ehemalige Präsidenten des Verfassungsgerichts stärken Rechtsstaat in Polen

Vier ehemalige Präsidenten des Verfassungsgerichts unterstützen neue Richter und kritisieren Nawrocki, um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen wiederherzustellen.

Vier ehemalige Präsidenten des polnischen Verfassungsgericht s haben sich öffentlich hinter die aktuellen Richter gestellt und deren Bemühungen um die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz unterstützt. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Freitag veröffentlicht wurde, sprachen sie sich klar gegen das Vorgehen des amtierenden Präsidenten Karol Nawrocki aus. Sie bewerteten dessen Haltung als hinderlich für die Lösung des andauernden Konflikts um die Besetzung des höchsten Gerichts in Warschau.

Kritik an Nawrocki und Unterstützung der neuen Richter

Die vier Juristen, die das Land früher an der Spitze des Verfassungsgerichts führten, erklärten in ihrem Schreiben, dass die vom Parlament rechtmäßig in das Gremium berufenen Richter alle notwendigen Maßnahmen ergriffen hätten. Ihr Ziel ist es, die Funktionen und den Status dieser entscheidenden staatlichen Institution wiederherzustellen, die für den Rechtsstaat sowie für den Schutz der bürgerlichen Rechte und Freiheiten von fundamentaler Bedeutung ist. Die Unterschrift der Erklärung steht unter anderem bei Marek Safjan, Jerzy Stepien, Bohdan Zdziennicki und Andrzej Zoll.

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Dieses klare Bekenntnis zur verfassungsrechtlichen Ordnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der seit Langem schwelende Machtkampf zwischen den beiden großen politischen Lagern um die Kontrolle des Verfassungsgerichts eskaliert ist. Die vier ehemaligen Präsidenten betonten, dass der aktuelle Status quo nicht nur institutionell defizitär sei, sondern auch die individuellen Bürgerrechte der polnischen Bevölkerung beeinträchtige. Sie fordern daher dringend die Umsetzung der Vorgaben, die aus internationalen Urteilen resultieren.

Skandalöse Ankündigung auf der Gerichtshomepage

Auslöser für die aktuelle Zuspitzung der Lage war eine am Freitag veröffentlichte Bekanntmachung auf der offiziellen Webseite des Verfassungsgerichts. Dort wurde mitgeteilt, dass der bisherige Gerichtspräsident Bogdan Swieczkowski und sein Stellvertreter einstweilen von ihren Funktionen entbunden worden seien. Als geschäftsführende Leiterin des Gerichts werde die Richterin Anna Korwin-Piotrowska eingesetzt. Diese Ankündigung hat die Debatte über die Legitimität der aktuellen Führung des Gerichts weiter angeheizt und die Spannungen innerhalb der Justiz verschärft.

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Die rechtskonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), welche das Land von 2015 bis 2023 regierte, hatte das Gericht durch die Besetzung mit politisch nahestehenden Richtern stark beeinflusst. Seit dem Regierungswechsel im Herbst 2023 versucht die Mitte-Links-Koalition unter Ministerpräsident Donald Tusk konsequent, neu frei werdende Posten für Verfassungsrichter zu besetzen. Dabei stößt sie jedoch auf massiven Widerstand aus dem alten Machtgefüge, das noch immer versuchte, Einfluss auf die Arbeit des Gerichts zu nehmen.

Die Krise um die Vereidigung und den Zugang

Ein zentrales Problem dabei ist, dass die Richterin Anna Korwin-Piotrowska zu den fünf neuen Verfassungsrichtern gehört, die zwar vom Parlament nominiert wurden, deren Arbeit sie aber trotzdem nicht aufnehmen können. Der rechtskonservative Präsident Nawrocki weigert sich beharrlich, sie zu vereidigen, was ihnen die offizielle Anerkennung als Richter verhindert. Hinzu kommt, dass der Verfassungsgerichtspräsident Bogdan Swieczkowski ihnen den physischen Zugang zum Gerichtsgebäude verweigert. Dies macht eine ordnungsgemäße Ausübung ihrer Mandate faktisch unmöglich.

Die vier ehemaligen Präsidenten des Gerichts wiesen in ihrer Erklärung zudem darauf hin, dass das Verfassungsgericht sich seit über zehn Jahren in einer tiefen Krise befinde. Sie kritisierten scharf, dass die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sowie des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) nicht umgesetzt würden. Beide Institutionen hatten die Wiederherstellung der Funktion des Verfassungsgerichts als unabhängige und unparteiische Institution vorgeschrieben, was von der aktuellen Führungsebene ignoriert werde.

Folgen für Bürgerrechte und anstehende Generalversammlung

So lange die geforderten Reformen nicht umgesetzt würden, seien die Bürger einer wirksamen Verteidigung ihrer Rechte und Freiheiten beraubt, erklärten die ehemaligen Richterpräsidenten. Sie warnten, dass die Bürger keine individuelle Verfassungsbeschwerde mehr einlegen könnten, was die Grundlagen der demokratischen Rechtsordnung unterminiere. Die von den Verfassungsrichtern um Korwin-Piotrowska eingeleiteten Schritte hätten daher das klare Ziel, das verfassungskonforme Funktionieren des Gerichts schnellstmöglich wiederherzustellen.

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Es sei von entscheidender Wichtigkeit, dass den Verfassungsrichtern ermöglicht werde, die von Korwin-Piotrowska für den 3. November angekündigte Generalversammlung einzuberufen. Auf dieser Versammlung sollen die Richter über den vom Generalstaatsanwalt beantragten Entzug der richterlichen Immunität des Gerichtspräsidenten Swieczkowski und seines Stellvertreters entscheiden. Dieser Schritt könnte ein wichtiges Signal gegen die Blockadepolitik der bisherigen Führung setzen.

Spannungen zwischen Tusk-Regierung und Nawrocki

Die Unterstützung durch die vier ehemaligen Präsidenten ist ein deutliches Zeichen für die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk. Sie zeigt, dass auch innerhalb der juristischen Elite des Landes große Besorgnis über die Entwicklung herrscht. Die Erklärung unterstreicht die Notwendigkeit, die institutionelle Integrität des Gerichts zu bewahren, obwohl die politische Landschaft im Land nach wie vor tief gespalten ist. Die Ereignisse der letzten Tage haben gezeigt, dass der Konflikt um die Justizreform nicht einfach beigelegt werden kann, sondern einer entschlossenen und gemeinschaftlichen Reaktion bedarf.

Die Rolle von Präsident Karol Nawrocki wird in der Öffentlichkeit und innerhalb der Politik zunehmend kritisch betrachtet. Seine Weigerung, die neuen Richter zu vereidigen, wird von vielen als politisch motiviert angesehen. Die vier ehemaligen Präsidenten haben mit ihrer Erklärung einen klaren Positionierungsversuch unternommen, der sich gegen jede Form der politisierten Justiz ausspricht und die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips in den Vordergrund stellt. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, ob die Generalversammlung am 3. November tatsächlich stattfinden kann und welche Konsequenzen sich daraus für die Besetzung der Führungspositionen ergeben.