Vereitelter Anschlag, Flugzeugabsturz und Newsom-Ermittlungen: Die Nachrichten des Tages

Das FBI hat einen geplanten Anschlag auf ein Kampfsportevent vor dem Weißen Haus vereitelt, während der renovierte Reflecting Pool mit Algen kämpft. Ein Flugzeugabsturz in Kalifornien fordert acht Todesopfer, und Kaliforniens Gouverneur Newsom erhebt schwere Vorwürfe gegen Trump wegen angeblicher politischer Verfolgung.

Das FBI hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Anschlag auf ein Kampfsportevent vor dem Weißen Haus am Geburtstag von Donald Trump verhindert. Infolge einer bundesstaatenübergreifenden Operation seien mehrere Menschen in Gewahrsam genommen worden.

Laut einem Bericht des Senders Fox News, den der FBI-Chef teilte, sollten bei dem Anschlag mit Sprengstoff beladene Drohnen eingesetzt werden, um Gebäude in der Umgebung zu treffen und eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen. Die Teilnehmer sollten dadurch in Richtung einer Gruppe von Scharfschützen getrieben werden. Im Anschluss sei geplant gewesen, den Eingang des Weißen Hauses zu stürmen. Die Ermittler wurden durch Chats auf dem Messengerdienst Signal auf die Pläne aufmerksam, was zu mehreren Festnahmen führte.

Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Der frisch renovierte Reflecting Pool zwischen dem Lincoln Memorial und dem Washington Monument schimmert derweil giftgrün statt im gewünschten Flaggenblau. US-Präsident Donald Trump hatte den Boden streichen lassen, damit die Spiegelungen zum 250. Geburtstag der USA besonders zur Geltung kommen.

Doch Algen haben das Becken befallen. Die Behörden betonten jedoch, dass die Algen tot seien und nun entfernt würden. Bis zum großen Feiertag am 4. Juli soll alles bereit sein.

Beim Absturz eines Militärflugzeugs in Kalifornien sind alle acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Der Langstreckenbomber vom Typ B-1B Lancer stürzte kurz nach dem Start von der Edwards Air Force Base ab und ging in Flammen auf. Nach Angaben des Militärstützpunkts handelte es sich um einen Testflug für ein neues Radarsystem. Colonel James Hayes sprach von einer schrecklichen Tragödie, bei der acht großartige Amerikaner verloren gingen.

Zwei der Opfer waren Mitarbeiter des Konzerns Boeing, wie das Unternehmen mitteilte. Die Familien der Opfer wurden zunächst informiert, bevor das Militär weitere Details veröffentlichte. Eine Kommission soll die Absturzursache untersuchen. Luftaufnahmen zeigten eine verkohlte Fläche von etwa der Größe eines Fußballfeldes, aber keine größeren Trümmerteile.

Die B-1B Lancer ist ein strategischer Bomber, der nukleare und konventionelle Präzisionswaffen tragen kann und seit Jahrzehnten zur US-Bomberflotte gehört. Das Verteidigungsministerium machte zunächst keine Angaben zur möglichen Ursache. Das US-Justizministerium hat nach Angaben des demokratischen Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, Ermittlungen gegen ihn und seine Familie aufgenommen.

In den letzten Tagen hätten Bundesbeamte bei Familienangehörigen, Freunden und ehemaligen Mitarbeitern geklopft, nicht weil sie ein Verbrechen aufgedeckt hätten, sondern weil sie versuchten, eines zu finden, teilte Newsom auf der Plattform X mit. Um welche Vorwürfe es geht, sagte er nicht. Eine Anfrage beim Justizministerium blieb unbeantwortet. Newsom vermutet, dass US-Präsident Donald Trump die Ermittlungen in Auftrag gab, weil er sich gegen Trump stellt und erwägt, ins Rennen um die Präsidentschaft einzusteigen.

Auch Newsoms Frau Jennifer sei ins Visier der Regierung geraten. Newsom forderte Trump auf, seine Frau und Familie aus dem persönlichen Rachefeldzug herauszuhalten. Trump habe ihn auf seine Feindesliste gesetzt, so Newsom. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht zu den Anschuldigungen





SZ / 🏆 119. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anschlag FBI Trump Flugzeugabsturz Newsom

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA: Mutmaßlich zwölf Menschen sterben bei FlugzeugabsturzIn den USA ist ein Flugzeug mit elf Fallschirmspringern und dem Piloten abgestürzt. Offenbar gibt es keine Überlebenden.

Read more »

Zwölf Tote bei Flugzeugabsturz in MissouriAngehörige müssen in Butler mitansehen, wie ein Flugzeug kurz nach dem Start verunglückt. Alle Menschen an Bord sterben dabei. Ein vorläufiger...

Read more »

Oliver Trees' Ex nach Flugzeugabsturz am Boden zerstörtHerzschmerz nach Hubschrauberdrama: Melanie Martinez trauert öffentlich um ihren Ex-Freund und Vertrauten Oliver Tree.

Read more »

Waffenbeschaffung: Generalbundesanwalt: Hamas plante konkret Anschlag in EuropaNeun mutmaßliche Anhänger der Hamas ließ die Bundesanwaltschaft in den vergangenen Monaten festnehmen. Jetzt gibt der Behörden-Chef bekannt: Die Anschlagspläne waren konkreter als bisher bekannt.

Read more »