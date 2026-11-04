Verena Cerna bricht Weltrekord im 50-Kilometer-Lauf für die Altersklasse Ü45

Die Physikerin und Ausdauersportlerin Verena Cerna lief mit 3:14:35 Stunden einen neuen Weltrekord. Die Leistung beim SSV Ulm 1846 unterbietet die Bestmarke deutlich.

Die 45-jährige Physik-Professorin und Ausdauersportlerin Verena Cerna hat am gestrigen Vormittag in Ulm einen historischen Durchbruch erzielt. Im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung des SSV Ulm 1846 unterbot sie den Weltrekord über 50 Kilometer für die Altersklasse Ü45 erheblich. Mit einer Gesamtzeit von 3 Stunden, 14 Minuten und 35 Sekunden pulverisierte sie die vorherige Bestmarke ihrer Altersgruppe und etablierte sich erneut als Spitzensportlerin auf internationaler Ebene.

Mechanismus des Rekordlaufs und Streckenführung

Der Wettkampf fand auf einer Pendelstrecke entlang der Donau in unmittelbarer Nähe des Donaustadions statt. Das offizielle Zeitziel war ursprünglich auf 3 Stunden, 16 Minuten und 59 Sekunden festgelegt, wobei eine Unterbierung der bestehenden Bestzeit um eine Sekunde angestrebt wurde. Cerna übertraf dieses Ziel jedoch um insgesamt 2 Minuten und 24 Sekunden, was eine signifikant bessere Leistung als erwartet belegt.

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Während des Laufes begleiteten erfahrene Läufer und Radfahrer die Athletin, um für Motivation und Sicherheit zu sorgen. Bereits beim ersten Zieldurchlauf im Donaustadion zeigte sich eine deutliche Führung, da Cerna die geplante Zwischenzeit von 46 Minuten und 23 Sekunden weit unterbot. Die Lautsprecher des Stadions sprachten passend zur Leistung den Song "I'm Unstoppable" der australischen Sängerin Sia an, der die Dominanz der Läuferin unterstrich.

Stakeholder-Perspektiven und offizielle Bestätigung

Die Validität des Weltrekords wurde durch strenge Regularien des Württembergischen Leichtathletikverbands gewährleistet. Egon Seidl fungierte als Kampfrichter und überwachte die Einhaltung von Fast 50 Seiten umfassenden Formalien. Eine zentrale Anforderung war die Präsenz von mindestens drei Unterstützer-Läufern, die das Ziel gemeinsam mit Cerna erreichen mussten, was erfüllt wurde.

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Oliver Holbein, Geschäftsführer des Sponsoring-Unternehmens Sport Sohn, lobte öffentlich die unglaubliche Fokusstärke der Rekordhalterin. Er betonte, dass die Balance zwischen akademischem Beruf, Familie und Spitzensport auf diesem hohen Niveau als absolut beeindruckend zu werten ist. Diese Einschätzung teilt auch der Sportvorstand des SSV Ulm 1846, Ortwin Veile, der die Leistung als starke Sichtbarkeit für den Verein und als Vorbild für den Nachwuchs einstuft.

Zu den prominenten Zuschauern gehörten auch internationale Athleten wie der italienische Zehnkämpfer Dario Dester, der in Neu-Ulm wohnt und trainiert, sowie die Olympiasiegerin über 10.000 Meter aus dem Jahr 1988, Olga Bondarenko. Beide folgten der Einladung, das Ereignis in Ulm live zu verfolgen, was die internationale Strahlkraft der Leistung untermauert.

Realweltliche Auswirkungen und emotionale Dimension

Für die Beteiligten endete der Stress kurz nach 12 Uhr mittags in großer Begeisterung, als Cerna ins Stadion einbog. Die Anspannung der Vorwoche wich der Freude, unterstützt durch laute Unterstützung von Freunden, Familie und zahlreichen Fans. Ihre Zwillingsschwester Julia, die den Vormittag mitverfolgt hatte, sowie ihr Ehemann Roland waren die ersten Gratulanten. Die Athletin berichtete später, dass sie sich von der Unterstützung ihrer Angehörigen bis zur Ziellinie getragen fühlte.

Trotz des glanzvollen Endes gab es physische Herausforderungen. Ab Kilometer 45 traten Wadenkrämpfe auf, die kurzzeitig die Hoffnung auf einen Kontrakt schüren ließen. Cerna bezeichnete den Tag jedoch retrospektiv als "Schokoladentag", da das Wetter perfekt war und alle Vorbereitungen stimmten. Nach der Zeremonie lud sie zu einer kleinen Feier ein, um die Glückwünsche entgegenzunehmen und Erinnerungsfotos mit den Fans festzuhalten.