Verfassungsgericht weist BSW-Beschwerde gegen Ausschluss Wagenknechts aus „Wahlarena“ ab

Die Verfassungsbeschwerde des BSW gegen den Ausschluss seiner Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht aus der ARD-Sendung „Wahlarena 2025“ wurde vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgewiesen. Der WDR argumentierte, dass das Konzept der Sendung vorsieht, Kandidaten einzuladen, deren Parteien in den Umfragen deutlich oberhalb von zehn Prozent liegen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Verfassungsbeschwerde des Bund für Soziale Werte ( BSW ) gegen den Ausschluss seiner Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht aus der ARD -Sendung „ Wahlarena 2025“ abgewiesen. Der BSW hatte erfolglos versucht, die Entscheidung der Vorinstanzen zu kippen, die besagten, dass der Westdeutsche Rundfunk ( WDR ) keine rechtliche Verpflichtung habe, Wagenknecht in die Sendung einzuladen.

Das Gericht erklärte, dass die Beschwerdeführerin nicht schlüssig dargelegt habe, dass sie durch die Entscheidungen der Vorinstanzen in ihrem Recht auf (abgestufte) Chancengleichheit der Parteien nach dem Grundgesetz verletzt werde. Sowohl das Verwaltungsgericht Köln als auch das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) hatten zuvor entschieden, dass der WDR nicht verpflichtet sei, Wagenknecht einzuladen. Die Gerichte betonten zwar, dass der öffentlich-rechtliche Sender bei redaktionell gestalteten Sendungen jeder Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im Wahlkampf offenhalten solle. Ein willkürlicher Ausschluss sei nicht möglich. Allerdings begründete das OVG den Ausschluss mit dem Konzept der „Wahlarena“, das Kandidaten einlade, deren Parteien in den Umfragen deutlich oberhalb von zehn Prozent liegen und damit in den kommenden Jahren in besonderem Maße Einfluss auf die politischen Entwicklungen nehmen können. Da das BSW in den Umfragen lediglich bei rund fünf Prozent liege, sei es nicht geboten, dass Wagenknecht eingeladen werden müsse. „Dies stimmt mit dem Gebot der (abgestuften) Chancengleichheit überein, denn Umfragewerte liefern jedenfalls gewisse Anhaltspunkte für die gegenwärtige Bedeutung der Parteien“, argumentierte das OVG. Das neue ZDF-Politbarometer zeigt, dass 28 % der Wähler noch unentschlossen sind, wen sie wählen. Das Interesse an der Wahl ist höher als bei der letzten Bundestagswahl.





