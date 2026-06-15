Verfassungsschutz: Soll die Altersgrenze für Datenspeicherung auf zwölf Jahre sinken?

Innenminister Armin Schuster (CDU) aus Sachsen will die Altersgrenze für die Speicherung personenbezogener Daten durch den Verfassungsschutz von 14 auf 12 Jahre senken. Grund ist die zunehmende Radikalisierung Minderjähriger in extremistischen Szenen. Die Debatte spaltet die Bundesländer: Befürworter fordern präventive Maßnahmen, Gegner warnen vor Grundrechtseingriffen.

Die Debatte um die Altersgrenze für die Speicherung personenbezogener Daten durch den Verfassungsschutz ist neu entfacht. Auslöser ist ein Vorstoß des sächsischen Innenministers Armin Schuster (CDU), der eine Senkung von derzeit 14 auf zwölf Jahre fordert.

Hintergrund ist die zunehmende Verjüngung extremistischer Szenen, insbesondere im Rechtsextremismus, wo Minderjährige immer häufiger auftreten und sich über soziale Netzwerke organisieren und radikalisieren. Die Beobachtung von Kindern unter 14 Jahren ist bisher grundsätzlich nicht erlaubt, es sei denn bei schwersten Straftaten wie Terrorismus oder Spionage. Doch die zunehmende Radikalisierung Minderjähriger stellt die Sicherheitsbehörden vor neue Herausforderungen. Die Diskussion zeigt ein Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Kinder und der Notwendigkeit, frühzeitig gegen Extremismus vorzugehen.

Die Befürworter einer Alterssenkung argumentieren, dass die präventive Beobachtung notwendig sei, um Radikalisierungsprozesse frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Bayern erlaubt die Speicherung von Daten Unter-14-Jähriger bereits seit zehn Jahren, allerdings wird diese Möglichkeit nur selten genutzt - im unteren einstelligen Bereich. Auch Hessen erlaubt in schweren Fällen die Beobachtung von Kindern unter 14 Jahren. Innenminister Roman Poseck (CDU) verweist auf die zunehmende Radikalisierung über soziale Netzwerke und eine steigende Gewaltbereitschaft Minderjähriger.

Baden-Württemberg hat ebenfalls entsprechende Regelungen eingeführt, und Mecklenburg-Vorpommern plant eine Änderung. Die Befürworter betonen, dass es nicht um eine pauschale Überwachung gehe, sondern um gezielte Maßnahmen in besonderen Gefährdungslagen. Die Gegner einer Alterssenkung warnen vor einem zu tiefen Eingriff in die Grundrechte von Kindern. Die Bundesdatenschutzbeauftragte Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider bezeichnet die Beobachtung und Speicherung personenbezogener Daten von Kindern durch Nachrichtendienste als einen besonders sensiblen Eingriff, der nur bei entsprechend gewichtigen Gründen gerechtfertigt werden könne.

Noch deutlicher wird Sachsens Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert: Eine solche Überwachung stehe dem besonderen Schutzbedürfnis Minderjähriger diametral entgegen. Die meisten Bundesländer ziehen weiterhin bei 14 Jahren die Grenze. Thüringen plant keine Gesetzesänderung, und auch Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen und das Saarland verbieten die Speicherung von Daten Unter-14-Jähriger. Nordrhein-Westfalen erlaubt sie nur zu Präventionszwecken, während in Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein Ausnahmen bei besonderen Gefährdungslagen möglich sind.

Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen und wird die Innenpolitik in den kommenden Monaten weiter beschäftigen





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