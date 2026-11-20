Sicherheitsbehörden beobachten eine Invasion von Linksextremisten und Israelhassern bei den Jugendprotesten. Die DPolG fordert Demo-Verbote.

Sicherheitsbehörden in Deutschland stehen vor einer zunehmenden Herausforderung, da sich extremistische Gruppierungen massiv in die aktuellen Schülerproteste einklinken. Der Polizeiliche Staatsschutz hat Alarm geschlagen, nachdem in Süddeutschland Fotos veröffentlicht wurden, die an der Wand einer Schülergruppe neben der Palästinenser-Flagge auch ein Solidaritätsplakat für die inhaftierte RAF-Terroristin Daniela Klette und einen roten Kommunisten-Stern zeigten. Diese visuelle Präsenz gilt für die Experten als ernstzunehmendes Alarmsignal für eine gezielte ideologische Besetzung der Bewegung.

Identifizierung linksextremer Akteure und deren Propaganda

Daniela Klette, die zu dreizehn Jahren Haft verurteilt wurde, ist wegen ihrer Beteiligung an schwer bewaffneten Raubüberfällen und einer neuen Anklage wegen versuchten zwanzigfachen Mordes bekannt. Mit zwei weiteren Personen soll sie im Jahr 1991 mit Maschinengewehren mindestens zweihundertfünfzig Schüsse auf die Botschaft in Bonn abgefeuert haben. Auf ihren Plakaten erscheinen aggressive Parolen gegen das kapitalistische System, die den bewaffneten Kampf zur Durchsetzung kommunistischer Ziele legitimieren und zu einem generellen Streik- und Kampftag aufrufen, um den Kapitalismus zu besiegen.

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Der Verfassungsschutz stuft die aktuelle Situation als kritisch ein, da er beobachtet, wie die Bewegung der Schüler von klaren linksextremistischen Forderungen übernommen wird. Dabei wird Gewalt explizit als legitimes Mittel der Politik dargestellt. Neben der ideologischen Nähe zu palästinensischen Unterstützern, die sich oft als Israelhasser profilieren, nutzen diese Gruppen die politische Unerfahrenheit der Schüler aus, um ihre radikalen Ziele in die breite Öffentlichkeit zu tragen und die ursprüngliche Botschaft der Jugendbewegung zu verfälschen.

Konflikte zwischen moderaten Schülern und radikalen Gruppen

Nach den jüngsten Protestmärschen haben sich deutliche Spannungen zwischen den verschiedenen Lagern der Demonstranten gezeigt. Die linksextremen Akteure reagierten mit Ärger darüber, dass sich der Rest der Demonstration nicht ihren radikalen Forderungen anschloss. Diese Isolation führte dazu, dass die Extremisten den Polizisten letztlich machtlos gegenüberstanden, da ihnen die breite Unterstützung der Schüler fehlte. Dennoch hat sich das Bild der Demonstrationen maßgeblich durch das voranmarschierende, radikale Spektrum geprägt, das die öffentliche Wahrnehmung dominiert.

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Die Sicherheitsbehörden sind zudem alarmiert über personelle Veränderungen im Planungsteam der GenZ-Demonstrationen in München. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik am kommenden Freitag entwickeln wird, da die Befürchtung besteht, dass die Proteste durch diese personellen Verschiebungen noch radikaler werden könnten. Die Lage erfordert eine enge Überwachung, da die Grenze zwischen friedlichem Protest und gezielter Provokation zunehmend verschwimmt.

Polizeigewerkschaft fordert Verbote zum Schutz der Einsatzkräfte

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat aufgrund der gewalttätigen Aufrufe und der gesicherten Erkenntnisse des Staatsschutzes eine klare Forderung an die zuständigen Versammlungsbehörden formuliert. Heiko Teggatz, der Bundesvorsitzende der DPolG, betonte, dass die Schülerproteste offensichtlich als Trojanisches Pferd für Israelhasser, Linksextreme, Plünderer und Brandstifter missbraucht werden. Er forderte, dass Versammlungsbehörden solche Aufzüge verbieten müssen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen, da Leib und Leben der Einsatzkräfte Vorrang haben.

Die Drohungen der gegnerischen Seite fallen entsprechend heftig aus. Linksautonome Gruppen warnen in Aufrufen im Internet, dass ein Demonstrationsverbot nicht ohne Konsequenzen bleiben wird. In einem Indymedia-Aufruf aus Frankfurt wurde angekündigt, das gesamte Stadtzentrum zum Konfrontationsfeld zu machen, falls eine Demo verboten wird. Die Strategie besteht darin, die Polizeikräfte auszunutzen, da diese aufgrund der zeitgleich bundesweit stattfindenden anderen GenZ-Proteste nicht Tausende von Beamten an einem Ort zusammenziehen können.

Die gewaltbereite Haltung der linksextremen Gruppen zeigte sich am Wochenende erneut in Berlin, wo Beamte bei angeblichen GenZ-Protesten angegriffen wurden. Auch eine Frau mit Israel-Fahne war Ziel von Gewalt. Parallel dazu zeigten sich in Düsseldorf ähnliche Tendenzen, wo die Proteste stark von palästinensischen Symbolen und dem Slogan Free Palestine dominiert wurden. Der für den Schülerprotest vorgesehene Lautsprecherwagen war fast ausschließlich mit diesen Symbolen geschmückt, was die gezielte Unterwanderung der ursprünglichen Initiative unterstreicht.