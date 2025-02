Verfassungsviertelstunde in Bayern: Positives Fazit, aber auch Kritik

Das bayerische Kultusministerium zieht nach dem ersten Halbjahr mit der neuen „Verfassungsviertelstunde“ ein positives Fazit. Bildungsexperten sehen die 15 Minuten als guten Anfang, doch nicht ausreichend für eine umfassende Demokratiebildung.

Das bayerische Kultusministerium zieht nach dem ersten Halbjahr mit der neuen „ Verfassungsviertelstunde “ ein positives Fazit. Einmal pro Woche sollen Schülerinnen und Schüler sich mit den zentralen Werten des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auseinandersetzen. Die Rückmeldungen zum neuen Unterrichtsformat sind laut Ministerium sehr positiv.

Bildungsexperte Klaus Zierer von der Universität Augsburg sieht die Situation gemischtere: Die Qualität der Unterrichtseinheiten sei in der Breite unterschiedlich. Die 15 Minuten seien zwar ein guter Start, aber nicht ausreichend für die umfassende Demokratiebildung.Zierer betont, dass die Wirkung der Verfassungsviertelstunde von der Qualität der Umsetzung abhänge, die je nach Lehrer und Fachrichtung unterschiedlich ausfallen könne. Klare Kante gegen Extremismus und Rassismus könnten Lehrkräfte auch im Rahmen des Neutralitätsgebots zeigen, da es um die Bildung der Charaktere der Schüler gehe, die auf den zentralen Werten der Menschenwürde und der Rechtsstaatlichkeit basieren.Das Ministerium sieht die Verfassungsviertelstunde als wichtige Investition in die politische Bildung der jungen Generation. Die Werte der Menschenwürde, der Rechtsstaatlichkeit und der Toleranz sollen an den Schulen vermittelt werden. Auch demokratische Grundhaltungen wie Toleranz, Gemeinsinn sowie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel sollen durch das Format gefördert werden. Die Verfassungsviertelstunde ist zunächst in der zweiten, vierten, sechsten und achten Jahrgangsstufe eingeführt, an Gymnasien und Fachoberschulen auch in der Jahrgangsstufe elf. Eine Ausweitung auf weitere Jahrgangsstufen ist geplant.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Verfassungsviertelstunde Bayern Politik Bildung Demokratie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Internationaler Karlspreis zu Aachen 2023: Polizei zieht positives FazitAachen (ots) Am Sonntag (14.05.23) wurde der Internationale Karlspreis zu Aachen an den Präsidenten der Ukraine, S.E. Wolodymyr Selenskyj, und an da

Weiterlesen »

Bayern: Ministerium: Positive Bilanz der VerfassungsviertelstundeNun ist das erste Halbjahr vorbei, in dem die bayerischen Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche eine 'Verfassungsviertelstunde' hatten. Das Ministerium ist zufrieden - doch es gibt auch Kritik.

Weiterlesen »

Bayern: Knapp 35.000 Unterschriften gegen Gasbohrungen in BayernBis März soll in Reichling am Ammersee der Bohrturm stehen. Dann wird sich herausstellen, ob eine Gasförderung kommt oder nicht. Die Kritiker wollen die Entscheidung nicht dem Unternehmen überlassen.

Weiterlesen »

Bayern: Knapp 35.000 Unterschriften gegen Gasbohrungen in BayernBis März soll in Reichling am Ammersee der Bohrturm stehen. Dann wird sich herausstellen, ob eine Gasförderung kommt oder nicht. Die Kritiker wollen die Entscheidung nicht dem Unternehmen überlassen.

Weiterlesen »

Bayern: E-Neuzulassungen: Bayern erstmals seit 2019 wieder ErsterIn den Boomjahren der Elektromobilität lag Nordrhein-Westfalen stets auf Platz eins der Neuzulassungsstatistik. Im Abschwung des vergangenen Jahres hat sich Bayern besser geschlagen.

Weiterlesen »

Kolumne „Meine Bayern“: Wie das neue Gesicht des FC Bayern aussieht„Meine Bayern“ heißt die Kolumne von SPORT BILD-Reporter Raimund Hinko, die sich mit dem deutschen Rekordmeister befasst.

Weiterlesen »