Verfassungsviertelstunde in Bayern: Zwischen Lob und Kritik

Das erste Halbjahr mit der obligatorischen „Verfassungsviertelstunde“ in bayerischen Schulen ist beendet. Das Kultusministerium zieht eine positive Bilanz, Bildungsforscher sehen die Viertelstunde als unzureichend für eine effektive Demokratiebildung.

Die bayerischen Schülerinnen und Schüler haben im ersten Halbjahr des Schuljahres 2023/2024 ein neues Element der politischen Bildung kennengelernt: die „ Verfassungsviertelstunde “. Einmal pro Woche sollen sie sich mit den zentralen Werten des Grundgesetz es und der Bayerischen Verfassung sowie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung beschäftigen. Das Kultusministerium zieht nach dem ersten Halbjahr eine positive Bilanz und betont die positiven Rückmeldungen.

Bildungsforscher Klaus Zierer von der Universität Augsburg hingegen sieht das Ganze kritisch und betont die große qualitative Unterschiede in der Umsetzung. Zierer findet, dass 15 Minuten pro Woche nicht ausreichend sind, um das große Ziel der Demokratiebildung zu erreichen. Die Verfassungsviertelstunde wurde zunächst in der zweiten, vierten, sechsten und achten Jahrgangsstufe eingeführt, an Gymnasien und Fachoberschulen auch in der Jahrgangsstufe elf. Eine Ausweitung ist geplant. In der Gestaltung der Viertelstunde sind die Lehrkräfte sehr frei. Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) betont den Wert der Verfassungsviertelstunde, da sie aufzeigt, wo die Verfassung im Alltag eine wichtige Rolle spielt. Sie sieht die Verfassungsviertelstunde als Vermittlung der unschätzbaren Werte der Menschenwürde, der Rechtsstaatlichkeit und der Toleranz. Auch demokratische Grundhaltungen wie Toleranz, Gemeinsinn sowie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel werden durch die Viertelstunde gefördert. Zierer hält jedoch fest, dass die Wirkung der Viertelstunde von den Lehrkräften abhängt und von deren Engagement und Vorbereitung. Er kritisiert, dass die Viertelstunde allein nicht ausreicht, um Demokratiebildung zu erreichen. Die gesamte Schulstruktur müsse von Demokratie als Lebensform bestimmt sein. Schulversammlungen oder Dilemma-Diskussionen, in denen ein kontroverses Thema von allen Seiten beleuchtet wird, wären laut Zierer hilfreicher. Das von Lehrkräften zum Teil als problematisch empfundene „Neutralitätsgebot“ der Pädagogen sieht Zierer dabei nicht als Hindernis für eine klare Kante gegen extremistische oder rassistische Positionen in der Schülerschaft. Er betont, dass jeder Lehrer den Auftrag hat, den Charakter der Kinder und Jugendlichen zu bilden - auf Basis der zentralen Werte der Menschenwürde und der Demokratie.





