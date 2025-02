Vergessene britische Zehn-Pence-Stücke: Ein unerwartetes Vermögen in der Brieftasche?

Wer in Großbritannien Urlaub machte, könnte ein wertvolles Souvenir in seiner Brieftasche versteckt haben. Die britische Münzprägeanstalt gab 2018 und 2019 Zehn-Pence-Stücke mit den Buchstaben des Alphabets heraus. Manche dieser Münzen sind mittlerweile sehr selten und werden für hohe Preise an Auktionen gehandelt.

Wer in Großbritannien Urlaub macht und zurück nach Hause die Brieftasche leert, findet meist noch ein paar britische Münzen. Besonders die Zehn-Pence-Stücke solltet ihr einmal genauer ansehen. Denn die können euch richtig viel Geld einbringen. \2018 und 2019 führte die britische Münzprägeanstalt The Royal Mint unter dem Slogan „Wir wollen das feiern, was Großbritannien ausmacht!“ die „ Great British Coin Hunt “ durch.

Bei dieser Aktion konnten sich die Menschen in Großbritannien Zehn-Pence-Stücke mit den 26 Buchstaben des Alphabets sammeln. Jeder Buchstabe ist an etwas typisch Britisches geknüpft. Das D zeigt zum Beispiel einen Doppeldeckerbus und das F einen Fisch für die leckeren Fish ‘n’ Chips. Die Münzen konnten für zwei Pfund gekauft und dann zwischen Freunden und Familienmitgliedern tauschen. Über zwei Millionen Münzen wurden damals geprägt. Mittlerweile sind die jedoch so selten und gleichzeitig so beliebt geworden, dass der Wert mancher Pence-Stücke ums Zehnfache gestiegen ist!\Der Münzexperte The Coin Collector UK verrät auf TikTok, dass die Münzen A bis G von 2018 jeweils bis zu 30 Euro einbringen können, das gesamte Set sogar 95 Euro! Wer auf eBay unterwegs ist, findet noch höherpreisige Sets. Der komplette Sammelband von 2018 wird häufig für rund 150 Euro angeboten, das Set von 2019 knackt sogar die 200-Euro-Marke. Was die einzelnen Münzen angehe, so der Coin Collector, seien die Münzen A, B und Z aus dem Jahre 2019 am wertvollsten. Hier nennt der TikToker keinen genauen Preis, auf eBay werden die Pence-Stücke zwischen 35 Euro und 50 Euro gehandelt. Wieso die Münzen in ihrem Wert so stark variieren, ist allerdings nicht klar. Die Motive auf den zehn Pence-Stücken sind nämlich in beiden Jahrgängen identisch. Der Unterschied bestehe in dem Album, in dem man die Münzen sammeln könne, schreibt The Royal Mint. Vielleicht sind nicht alle Motive in gleicher Menge hergestellt worden oder aber manche Motive sind bei Sammlern viel beliebter als andere. Dass ein deutscher Urlauber per Zufall ein komplettes Set angesammelt hat, ist eher unwahrscheinlich. Doch das ein oder andere ZehnPence-Stück könnte sich in die Brieftasche verirrt haben. Vor allem, da die Sets vor Corona im Umlauf waren, als noch etwas häufiger bar bezahlt wurde. Wer in den letzten Jahren in Großbritannien unterwegs war, sollte also einmal seine Brieftasche checken. Vielleicht versteckt sich dort tatsächlich ein unerwartetes Vermögen





