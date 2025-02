Vergessene Fantasy-Filmversion von Dungeons & Dragons: Ein Flop, der die Zeit nicht überdauert hat

Ein Blick auf die 1999er-Fantasy-Filmversion von Dungeons & Dragons, die mit Jeremy Irons in der Hauptrolle startete und als finanzieller und kritischer Fehltritt in die Geschichte einging.

Vor 25 Jahren wurde eine Fantasy- Film version des beliebten Brettspiels Dungeons & Dragons veröffentlicht. Die Adaption, die von Regisseur Courtney Solomon inszeniert wurde und mit Jeremy Irons in der Hauptrolle startete, erwies sich als finanzieller Flop und wurde von Kritikern und Zuschauern weitgehend ignoriert. Mit einem Budget von schätzungsweise 45 Millionen US-Dollar konnte der Film nicht mal 34 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen.

Dies ist in der Regel ein Indikator für einen kommerziellen Misserfolg. Kritiker bemängelten insbesondere die Tonalität des Films, die als versagt angesehen wurde, sowohl in komedialer Hinsicht als auch in Bezug auf die visuelle Darstellung und die Acting-Qualität. Der Film wurde mit billigen TV-Produktionen verglichen und erreichte bei 93 Kritiken einen katastrophalen Score von nur 9 %.Auch die User-Reviews waren durchwachsen. Bei über 25.000 Bewertungen erreichte der Film einen User-Score von 20 %. Es ist möglich, dass einige Bewertungen den Film mit der 2023-Adaption verwechselten. Trotz der negativen Resonanz gab es einige Zuschauer, die den Film genossen. Jeremy Irons' Darstellung wurde von einigen gelobt, und einige Zuschauer fanden den Film unterhaltsam, wenn auch aus den falschen Gründen. Der Film scheint wohl für immer in Vergessenheit geraten zu sein, besonders mit der zunehmenden Popularität der neuen Verfilmung





Dungeons & Dragons Fantasy-Film Jeremy Irons Filmkritik Box Office Flop 1999

