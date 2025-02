Vergessenen Briefwahlunterlagen nicht gleich aufgeben: So können Sie trotzdem noch wählen

Es kann passieren, dass man die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl vergisst oder nicht rechtzeitig abschicken kann. Doch keine Sorge, es gibt noch Möglichkeiten, seine Stimme abzugeben!

Die Bundestagswahl rückt immer näher und Sie haben Ihre Briefwahl unterlagen nicht rechtzeitig abgeschickt? Keine Sorge, es gibt noch Möglichkeiten, Ihre Stimme abzugeben! Laut Bundeswahlleiterin kümmert sich die Deutsche Post darum, dass die bis zum Wahltag abgeschickten Wahlbriefe pünktlich ankommen. Sollten Sie Ihre Unterlagen doch noch rechtzeitig beim zuständigen Wahlamt abgeben, können Sie Ihre Stimme dennoch abgeben. Die Adresse finden Sie auf dem Wahlbriefumschlag.

Achten Sie darauf, dass die Unterlagen vollständig und korrekt ausgefüllt sind, damit Ihre Stimme zählt.Wahlbriefe, die nach der Frist eintreffen, werden bei der Auszählung nicht berücksichtigt. Auch wenn die Wahlbriefe erst am Freitag oder Samstag vor der Wahl abgeschickt werden, könnten sie zu spät ankommen. In diesem Fall sollten Sie sich an das zuständige Wahlamt wenden. Meistgelesene Artikel der Woche Wahlbenachrichtigung prüfen: Kontrollieren Sie die Angaben auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. Die Benachrichtigung enthält wichtige Informationen wie die Adresse des für Sie zuständigen Wahllokals und Fristen. Bereiten Sie sich vor, indem Sie alle notwendigen Dokumente (Wahlbenachrichtigung, Personalausweis) rechtzeitig bereithalten, um lange Wartezeiten im Wahllokal zu vermeiden. Falls Sie Ihre Briefwahlunterlagen nicht mehr nutzen können, dürfen Sie trotzdem in Ihrem zugewiesenen Wahllokal wählen. Dazu benötigen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Personalausweis





Bundestagswahl Briefwahl Wahlunterlagen Wahllokal Wahlrecht

