Vergessenes Kind in Hennigsdorf Kita Polizei ermittelt gegen Erzieherinnen

Polizei ermittelt in Hennigsdorf, weil Erzieherinnen ein dreijähriges Mädchen in der Kita zurückließen. Ein Bauarbeiter rettete das Kind, bevor die Mutter es abholte.

Die Polizei in Hennigsdorf im Bundesland Brandenburg hat Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem Erzieherinnen in einer Kind ertagesstätte ein dreijähriges Mädchen versehentlich zurückgelassen hatten. Die Mutter der Kleinen wollte ihre Tochter wie gewohnt abholen, traf die Einrichtung jedoch zu spät. Obwohl die Kita eigentlich bis 17 Uhr geöffnet bleiben sollte, waren die Türen verschlossen und keine Mitarbeiter mehr anwesend.

Kind auf Klettergerüst entdeckt

Als die Mutter das Areal erreichte, stieß sie auf ihre Tochter, die sich auf einem Klettergerüst im Kita-Garten befand. Zu diesem Zeitpunkt waren die Erzieherinnen bereits abgereist und nicht mehr vor Ort. Die drei Jahre alte Kleine hatte sich offenbar versteckt, was den Fehler der Personalverantwortlichen ermöglichte. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen weniger als eine halbe Stunde allein im Garten zurückgelassen wurde.

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Bauarbeiter sorgt für Sicherheit

Die Sicherheit des dreijährigen Mädchens wurde durch einen zufällig anwesenden Bauarbeiter gewährleistet. Dieser arbeitete auf einer angrenzenden Baustelle und bemerkte die Kleine durch eine Öffnung im Zaun. Er betrat das Gelände der Kita, um das Kind zu erreichen, und blieb vor Ort, um gemeinsam mit der Dreijährigen auf die Ankunft der Mutter zu warten. Diese Intervention verhinderte eine möglicherweise gefährliche Situation.

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Motiv der Erzieherinnen unklar

Nach den vorliegenden Erkenntnissen gingen die Erzieherinnen davon aus, dass alle Kinder bereits von ihren Sorgeberechtigten abgeholt worden waren. Es ist derzeit unklar, ob das vermisste Mädchen absichtlich oder aus anderen Gründen verborgen blieb. Die Polizei untersucht die genauen Umstände des Vorfalls, um festzustellen, wie der Zählfehler entstehen konnte, der zur Vernachlässigung des Kindes führte.

Weiteres Vorgehen der Behörden

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Hennigsdorf prüfen die Umstände auf Fahrlässigkeit und Verstöße gegen die Aufsichtspflicht. Die Kindertagesstätte in Brandenburg muss sich mit den Vorwürfen auseinandersetzen. Die Familie des Kindes wurde unterstützt, während die rechtlichen und behördlichen Schritte abgeklärt werden. Die Ermittlungen laufen weiter, um die volle Verantwortungszuordnung für den Vorfall zu klären.