Was ich bei „Die Ringe der Macht“ häufig vermisse, gelingt „Der Herr der Ringe: Das Schicksal der Gemeinschaft“ hervorragend: Das Brettspiel fängt die Magie von Tolkiens Fantasy-Welt ein – und ist zum Black Friday besonders günstig.

Was ich bei „Die Ringe der Macht“ häufig vermisse, gelingt „Der Herr der Ringe: Das Schicksal der Gemeinschaft“ hervorragend: Das Brettspiel fängt die Magie von Tolkiens Fantasy-Welt ein – und ist zum Black Friday besonders günstig.

Wer sich schon immer die Magie von Mittelerde nach Hause holen wollte, sollte in der Black Week bei Amazon zuschlagen. Dort bekommt ihr mit eines der atmosphärischsten Fantasy-Brettspiele der vergangenen Jahre zum deutlich reduzierten Black-Friday-Preis. In „Der Herr der Ringe: Das Schicksal der Gemeinschaft“ tretet ihr in die Fußstapfen der berühmten Gefährten und müsst den Einen Ring zum Schicksalsberg bringen, um ihn dort zu vernichten.

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Dafür reist ihr durch Mittelerde, rekrutiert Truppen, bekämpft Saurons Streitkräfte, verteidigt Zufluchtsorte, sammelt Ressourcen und erfüllt wechselnde Missionsziele. Zur Auswahl stehenDas grundlegende Spielprinzip ist schnell verstanden: Ihr sammelt Karten, die ihr für verschiedene Aktionen einsetzt. Gleichzeitig müsst ihr Saurons Armeen im Auge behalten, die über spezielle Kriegspfade vorrücken.werden ausgewürfelt, wobei ihr eure Erfolgschancen durch passende Karten verbessern könnt. So kämpft ihr euch Stück für Stück voran, bis sich das Schicksal Mittelerdes entscheidet.

“ für mich immer wieder das Gespür für Tolkiens Fantasy-Welt vermissen lässt, beweist dieses Brettspiel eindrucksvoll, wie viel sich mit einem tiefen Verständnis der Vorlage erreichen lässt. Dank derin diesem Brettspiel steckt, zeigen insbesondere die Charakterfähigkeiten. Während Frodo und Sam den Nazgûl aus dem Weg gehen müssen, können Merry und Pippin die Ringgeister auf sich aufmerksam machen und dem Ringträger so den Weg freimachen. Gandalf wiederum kann mehr Truppen mobilisieren als andere Charaktere.

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Besonders genial: Boromir ist ein hervorragender Kämpfer, darf aber aufgrund seiner Anfälligkeit für die Macht des Einen Rings keine Karten mit Ringsymbol tauschen. Wirkliche Schwächen hat sich das Brettspiel in meinen Runden bislang kaum geleistet.

Allerdings solltet ihr ausreichend Zeit mitbringen: Zu viert benötigen wir etwa drei bis vier Stunden pro Partie. Einzig der rechtbeim Würfeln kann selbst die beste Taktik innerhalb weniger Spielzüge zunichtemachen.

Doch genau diese Unberechenbarkeit macht für uns einen großen Teil des Reizes aus. landet deshalb regelmäßig auf unserem Spieltisch und sorgt für nervenaufreibende Momente, die direkt aus den Filmen stammen könnten: Frodo und Sam schleichen durch Mordor, während der Rest verzweifelt versucht, Saurons Auge abzulenken und seine Truppen in eine Schlacht um Minas Tirith zu verwickeln. Ein Meisterwerk für "Der Herr der Ringe"-Fans: Eines der besten LEGO-Sets aller Zeiten ist zur Black Week reduziert *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links.

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