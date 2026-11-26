Der französische Schauspieler Gérard Depardieu muss wegen Vergewaltigung vor Gericht. Aus der Filmwelt ist er bereits verbannt.

Gérard Depardieu muss sich wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Das hat am Donnerstag die französische Justiz angeordnet. Der Prozesstermin ist noch nicht bekannt. Seine Anwälte äußerten sich erleichtert, dass nicht alle Beschuldigungen der Klägerin von der Anklagekammer berücksichtigt wurden.

Ohnehin erwägen sie noch eine Beschwerde vor dem Kassationsgericht gegen diesen Entscheid. Seit Jahren war es verdächtig still geworden um Gérard Depardieu. Nach mehreren Anschuldigungen wegen Vergewaltigung, sexueller Gewalt und obszönem Verhalten ist Frankreichs berühmtester Schauspieler für die Filmproduzenten, Regisseure und bestimmt auch, zur Unperson geworden. Auf der Kinoleinwand hat man ihn darum schon lange nicht mehr gesehen.

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Zuletzt spielte 2023 noch eine Hauptrolle als desillusionierter Chefkoch, der nach Japan flüchtet. Zuletzt wusste man nicht einmal mehr, ob er noch in Frankreich war oder in einem Haus jenseits der Grenze in Belgien, oder womöglich als „Ehrengast“Eigentlich hört man nun seit Jahren nur noch von Depardieu, wenn er einen Prozesstermin hat oder neue Anschuldigungen gegen ihn bekannt werden. Und auf diese Schlagzeilen hätte das längst abgestürzte Idol einer ganzen Nation gern verzichtet.