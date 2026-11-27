Düsseldorf: Der Leiter einer Modelagentur steht im Zentrum schwerer Vorwürfe. Eine 21-jährige Frau und ein 15-jähriges Mädchen erstatten Anzeige wegen sexualisierter Gewalt und Belästigung.

Der Chef einer Modelagentur in Düsseldorf steht vor dem Vorwurf, eine 21-jährige Frau mehrfacher Vergewaltigung schuldig sein zu lassen. Die betroffene junge Frau hat bei den Behörden offizielle Anzeige erstattet, nachdem sie in den Räumlichkeiten der Agentur belästigt und sexualisiert worden sein soll. Es handelt sich dabei nicht um die ersten juristischen Schritte gegen den Mann, da bereits zuvor ein 15-jähriges Mädchen ähnliche Vorfälle gemeldet hat.

Ablauf des Vorfalls im Agenturbüro

Die 21-Jährige gab dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) einen detaillierten Einblick in die Vorkommnisse. Ihr zufolge befand sie sich in der vergangenen Woche in den Büroräumen der Agentur, um an einem Foto-Shooting teilzunehmen. Nach den ersten fotografischen Aufnahmen veränderte sich die Situation für das Model schlagartig. Sie gibt an, dass der Inhaber der Agentur sie daraufhin belästigte und mehrfache Vergewaltigungsversuche oder vollendete Taten verübte.

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Weitere Vorwürfe gegen den Agenturleiter

Die Medien berichten, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Ermittlungen aufgrund des Reports über das belästigende Verhalten aufgenommen hat. Aus taktischen Gründen der Strafverfolgung wurden jedoch keine weiteren Einzelfreien Details zur Lage der Ermittlungen publik gemacht. Die Vorwürfe beschränken sich nicht auf die erwachsene Klägerin, sondern ziehen einen weiteren, jüngeren Fall in den Fokus der Öffentlichkeit.

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Zeugenaussage des minderjährigen Mädchens

Laut Berichten der Rheinischen Post hat auch ein 15-jähriges Mädchen Anzeige gegen denselben Mann erstattet. Bei einem ersten Treffen zwischen der Minderjährigen und dem Agentur-Inhaber war die Mutter des Teenagers anwesend. Bei einem zweiten Termin, der als Modeltraining deklariert war, durfte jedoch keine Elternteil mehr anwesend sein, was den Zugang zur Situation einschränkte.

Gefühl der Bedrängnis und psychische Belastung

Das 15-jährige Mädchen schilderte der Rheinischen Post seine Gefühle in der Situation als extrem belastend. Sie gab an, sich total verunsichert gefühlt zu haben und sich in der eigenen Haut nicht wohl. Die Jugendliche berichtete, dass sie sich bedrängt fühlte und insgesamt sehr unwohl war, was zu einem bedrückenden Gefühl in der gesamten Situation führte. Diese Aussagen unterstreichen die Schwere der Vorwürfe gegen den Verantwortlichen.