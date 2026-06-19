Vergleich der Elektro-SUVs: BMW iX3, Mercedes GLC 400 EQ und Audi Q6 e-tron

Ein detaillierter Vergleich dreier Premium-Elektro-SUVs: Design, Technik, Reichweite und Preise.

Drei Elektro-SUVs aus dem Premium-Segment treten gegeneinander an: der BMW iX3, der Mercedes GLC 400 EQ und der Audi Q6 e-tron. Alle drei bieten viel Platz und hohen Komfort, doch die Unterschiede sind fein, aber entscheidend.

Der BMW iX3 überzeugt mit einem sportlichen Fahrwerk und einer beeindruckenden Reichweite von 535 Kilometern. Der Mercedes GLC 400 EQ setzt auf Luxus und Technologie, insbesondere den riesigen Hyperscreen. Der Audi Q6 e-tron punktet mit durchdachtem Design und soliden Fahreigenschaften. Doch welcher ist der König der Stromer fürs große Format?

Wir haben alle drei einem detaillierten Vergleich unterzogen. Beginnen wir mit den Innenräumen. Der Mercedes GLC 400 EQ bietet ein opulentes Ambiente mit einem 39,1 Zoll großen Hyperscreen, der Fahrer- und Beifahrerinformationen vereint. Der Sprachassistent reagiert schnell, und die Sitze sind AGR-zertifiziert, was für hohen Komfort sorgt.

Im BMW iX3 fällt der angeschrägte Touchscreen mit 17,9 Zoll auf, ergänzt durch das Panoramic Vision System, ein Head-up-Display, das Informationen über die gesamte Breite der Frontscheibe projiziert. Die M-Sportsitze sind optional ab 1500 Euro erhältlich und bieten guten Seitenhalt, können aber auf langen Strecken etwas hart wirken. Der Audi Q6 e-tron zeigt sich geschmackssicher mit einem 11,9-Zoll-Fahrerdisplay und einem 14,5-Zoll-Touchscreen. Die Sprachsteuerung ist hier etwas träger, die Sitze sind groß und straff gepolstert, aber bequem.

In puncto Antrieb und Reichweite haben alle drei Modelle eine 800-Volt-Architektur. Der Mercedes GLC 400 EQ beschleunigt in 4,2 Sekunden auf 100 km/h und hat die beste Verzögerungsleistung. Der BMW iX3 und der Audi Q6 e-tron schaffen den Sprint in 4,8 Sekunden. Die Batteriegrößen unterscheiden sich: Der BMW hat 108,7 kWh, der Mercedes 94 kWh und der Audi 94,9 kWh.

Die Reichweite liegt beim BMW bei 535 Kilometern, beim Mercedes bei 479 Kilometern und beim Audi bei 460 Kilometern. Die Verbrauchswerte betragen 21,9 kWh/100 km für den BMW, 21,7 kWh/100 km für den Mercedes und 23,5 kWh/100 km für den Audi. Bei den Fahreigenschaften überzeugt der Mercedes mit serienmäßiger Luftfederung und Hinterradlenkung, was für hohen Komfort und Agilität sorgt. Der BMW bietet eine sportliche Abstimmung mit direktem Lenkgefühl, während der Audi eine solide Lenkung und eine komfortable Federung bietet.

Die Preise beginnen beim BMW bei 70.900 Euro, beim Mercedes bei 71.281 Euro und beim Audi bei 74.700 Euro. Alle drei sind hochwertig verarbeitet, aber der Mercedes bietet das beste Gesamtpaket aus Luxus und Leistung. Der BMW ist der Reichweitenkönig, der Audi das ausgewogene Allroundtalent. Die Wahl hängt letztlich von den individuellen Prioritäten ab.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Mercedes GLC 400 EQ beeindruckt mit Technologie und Fahrkomfort, der BMW iX3 mit Reichweite und Sportlichkeit, der Audi Q6 e-tron mit durchdachtem Design und guter Alltagstauglichkeit. Jeder hat seine Stärken, und die Konkurrenz ist hart. Für viele Autofahrer wird die Entscheidung zwischen Luxus, Reichweite und Preis fallen. Ein klarer Sieger ist schwer zu küren, aber der Mercedes setzt in diesem Vergleich die Maßstäbe für Premium-Elektro-SUVs





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BMW Ix3 Mercedes GLC 400 EQ Audi Q6 E-Tron Elektro-SUV Vergleich Premium Elektroautos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BMW M zeigt Concept Neue Klasse als Ausblick auf Elektro-M3BMW M hat bei den 24 Stunden von Le Mans das Concept Neue Klasse vorgestellt. Die Studie zeigt die künftige Designsprache der Performance-Tochter und kombiniert sie mit der bereits angekündigten Technik

Read more »

Foxconn und EMP wollen ab 2029 Elektro-SUVs in Polen bauenPolens Ministerpräsident Donald Tusk hat Berichte über ein geplantes Elektroauto-Werk von ElectroMobility Poland (EMP) und Foxconn im südpolnischen Jaworzno

Read more »

BMW M Concept Neue Klasse: Elektro-M3-Vorbote lebt in Le Mans aufMotor1-Chefredakteur Roland Hildebrandt erlebt das BMW M Concept Neue Klasse hautnah. Das neu elektrifizierte Konzept markiert den Beginn einer neuen M-Ära und zeigt erstmals, wie der kommende Elektro-M3 aussehen könnte. Die intensive Betrachtung von Designdetails, Anklängen an den legendären E30 M3 und die klare Ausrichtung auf Motorsport und Leistung machen diesen Auftritt zu einem Meilenstein.

Read more »