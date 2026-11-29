Viele Kulturschaffende blicken trotz Jahrzehnten im Beruf in eine ungewisse finanzielle Zukunft. Auch Schauspielerin Marion Kracht weist auf schwere Mängel bei der Altersvorsorge hin.

Viele Kulturschaffende blicken trotz Jahrzehnten im Beruf in eine ungewisse finanzielle Zukunft. Auch Schauspielerin Marion Kracht weist auf schwere Mängel bei der Altersvorsorge hin.

„Ich dachte, ich hätte die 45 Beitragsjahre längst zusammen, ich habe ja sehr früh vor der Kamera gestanden“, sagt Kracht bei „Die 63-Jährige bezieht sich auf die 45 Beitragsjahre, die für die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erforderlich sind. Dass sie schon früh als Schauspielerin gearbeitet hat, bedeutet nicht automatisch, dass sie diese Zeit bereits erfüllt hat. In Deutschland zählen nur bestimmte rentenrechtliche Zeiten – etwa sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen.

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Phasen zwischen Film- und Fernsehproduktionen, in denen keine entsprechenden Beiträge gezahlt oder andere anrechenbare Zeiten erworben wurden, werden nicht berücksichtigt. In den Niederlanden basiert die staatliche Grundrente primär auf dem Wohnsitzprinzip, unabhängig von konkreten Arbeitstagen oder Beschäftigungslücken Um ihre Rente müsse sich Kracht dennoch keine Sorgen machen. Sie meint: „Ich bin noch verhältnismäßig gut dran, weil ich früh genug in die Pensionskasse eingezahlt habe. Aber ich kenne Kolleginnen, die eine Rente von 800 Euro haben werden.