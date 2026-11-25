Nach dem Aus von „Immer wieder sonntags“ hatten viele Fans noch auf ein Comeback der beliebten Schlagershow mit Stefan Mross gehofft. Doch nun steht fest: Die bisherige Arena der Sendung im Europa-Park in Rust wird abgerissen.

Nach dem Aus von „Immer wieder sonntags“ hatten viele Fans noch auf ein Comeback der beliebten Schlagershow mit Stefan Mross gehofft. Doch nun steht fest: Die bisherige Arena der Sendung im Europa-Park in Rust wird abgerissen.

für „Immer wieder sonntags“ vor der Kamera. Zahlreiche Schlagerstars sorgten in der ARD-Musikshow am Sonntagvormittag über viele Jahrzehnte für gute Stimmung. Anfang September 2026 verabschiedete sich der Moderator schließlich von seinem Publikum. Ganz aufgegeben hatte er die Hoffnung auf eine Fortsetzung des Formats jedoch nicht.

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Es habe keine Einigung über eine Fortsetzung des Formats gegeben, erklärte eine Sprecherin des Freizeitparks gegenüber dem Portal „Schlagerpuls“.

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„Mit dem Ende der Sendung wird die ‚Immer wieder sonntags Arena‘ nun zurückgebaut. “meldete sich auf Instagram mit Videos aus Rust zu Wort und deutete laufende Gespräche an. Konkrete Informationen über deren Inhalt verriet der Moderator allerdings nicht. Stefan Mross, der sich zuletzt eine Auszeit in den Bergen genommen hatte , die Moderation und prägte das Format wie kaum ein anderer.

Trotz eines Millionenpublikums entschieden sich die ARD und der federführende SWR aus finanziellen und strategischen Gründen gegen eine Fortsetzung ab 2027. Mit dem Abriss der Arena verschwindet nun auch die langjährige Kulisse der traditionsreichen Musikshow. Was künftig auf dem Gelände entstehen soll, hat der Europa-Park bislang nicht bekannt gegeben. Ob Stefan Mross das Format möglicherweise an einem anderen Standort oder bei einem anderen Sender fortführen kann, bleibt ebenfalls offen.