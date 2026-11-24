Weitere zwei Jahre sollen Experten bei den Vereinten Nationen über abgestufte Regeln im Umgang mit autonomen Waffensystemen verhandeln, mit offenem Ergebnis.

Weitere zwei Jahre sollen Experten bei den Vereinten Nationen über abgestufte Regeln im Umgang mit autonomen Waffensystemen verhandeln, mit offenem Ergebnis. Nach diesem enttäuschenden Kompromiss bei der Genfer Konferenz zu bestimmten konventionellen Waffen am WochenendeÜberprüfungskonferenz der UN-Konvention über bestimmte konventionelle Waffen , und sein peruanischer Kollege Elmer Schialer Salcedo den Delegationen einen Minimalkompromiss abgerungen.

Für zwei Jahre soll im Rahmen der bisherigen Group of Governmental Experts ein Instrument zum Umgang mit tödlichen autonomen Waffensystemen „ausgearbeitet“ werden. Thöni nannte das Ergebnis in einer anschließenden Pressekonferenz trotz der abschwächenden Sprache einen „bedeutsamen Erfolg“ für die Abrüstungspolitik. Es entspreche den Erwartungen der UN-Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft und vieler Menschen weltweit. Insbesondere hob er hervor, dass man sich auf zwei Jahre Laufzeit für den nächsten Schritt habe einigen können.

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Die USA hatten eine Laufzeit von fünf Jahren gefordert. Zusammen mit Russland und Israel lehnen sie verbindliche Regeln grundsätzlich ab. Ob am Ende ein völkerrechtlich verbindliches Instrument zur Abstimmung bei der CCW vorgelegt wird, wurde völlig offengelassen. Darüber würden die Regierungen dann in zwei Jahren entscheiden, erklärte Thöni.

Das Auswärtige Amt in Berlin unterstrich gegenüber heise online, dass die Bundesregierung bereit sei, sich an Verhandlungen für ein konsensfähiges rechtsverbindliches CCW-Protokoll zu beteiligen. Man schließe die Unterstützung eines anderen trag- und konsensfähigen Folgemandats allerdings nicht aus. Nicht verbindliche Regeln kommen für Berlin also ebenfalls infrage. Die Deadline Ende 2028 hält man dabei für wichtig.

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Da der Einsatz von künstlicher Intelligenz und Waffensystemen mit autonomen Funktionen in militärischen Auseinandersetzungen zunehmend an Bedeutung gewinne, halte man die Gewährleistung menschlicher Kontrolle bei der Entwicklung und beim Einsatz von Waffensystemen mit autonomen Funktionen für „zwingend erforderlich“. Daher werbe man gemeinsam mit Partnern wie Frankreich für den auch von der GGE LAWS vereinbarten zweistufigen Ansatz.

„Dazu gehört erstens ein Verbot vollautonomer Waffensysteme, die vollständig der Verfügungsgewalt des Menschen entzogen sind, und zweitens Regulierungen für Waffensysteme mit autonomen Funktionen. “Nichtregierungsorganisationen zeigten sich enttäuscht von dem in letzter Minute erkämpften Kompromiss. „Die Mehrheit der Staaten ist bereit, ein verbindliches Instrument auszuhandeln“, schrieb Roos Boer, Projektverantwortliche für Abrüstung bei der niederländischen Initiative PAX. PAX gehört zu den Mitgliedern der wachsenden Kampagne Stop Killer Robots.

Bereits in den von der GGE LAWS im September als Grundlage weiterer Beratungen verabschiedeten Elementen fehlten zentrale Vorkehrungen bei der Einhegung autonomer Waffensysteme: Nachverfolgbarkeit, Vorhersagbarkeit oder Zuverlässigkeit. Auch der Einsatz von KI zur Zielauswahl, wie von der israelischen Armee in Gaza genutzt, bleibe außen vor. Immer wieder haben NGOs zudem darauf verwiesen, dass weder die Proliferation autonomer Waffensysteme noch deren Einsatz gegen die Bevölkerung im eigenen Land und abseits von Kriegsschauplätzen ausreichend beleuchtet wurde.

Russland hatte das Konsensprinzip genutzt, um die reguläre Arbeit der Konferenz praktisch lahmzulegen . Die im üblichen Fünfjahresturnus anstehende Überprüfung der Umsetzung der bestehenden Abrüstungsverträge, darunter Protokolle mit Verboten und Beschränkungen für Brandwaffen, Minen, Sprengfallen oder Blendlaserwaffen, konnte so nicht stattfinden. Die USA und Russland sprachen sich im Verlauf sogar gegen zusätzliche Beratungen zum Brandwaffenprotokoll aus. Bis zuletzt drohte die Konferenz insgesamt zu scheitern, weil das Konsensprinzip insbesondere von der russischen Delegation als Vetomöglichkeit genutzt wurde.

Auch für bis 2028 ausgearbeitete, mögliche Regeln zu autonomen Waffensystemen gilt dieser Vorbehalt.

„Wo kein politischer Wille ist, gibt es auch keinen völkerrechtlichen Weg“, sagt Wolfgang Kleinwächter, der die Verhandlungen in Genf beobachtete. Solange die KI-Supermächte davon überzeugt seien, das Rennen um die Hoheit über autonome Waffen gewinnen zu können, werde sich an der Situation wohl nichts ändern, so die Einschätzung des Internet-Governance-Experten.

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Ein Moment, wie ihn die Sowjetunion und die USA in der Kubakrise erlebten, könnte ebenfalls Bewegung erzeugen.in einer Stellungnahme noch vor dem formellen Konferenzende erneut an die Mitgliedstaaten, einen Weg zu finden, um der Forderung der überwältigenden Mehrheit der Staaten nach einem rechtsverbindlichen Instrument gegen autonome Waffensysteme endlich nachzukommen. 163 UN-Mitgliedstaaten hatten in einer im vergangenen Monat vom Ersten Ausschuss der UN-Generalversammlung verabschiedeten Resolution diese Forderung bekräftigt. Nichtregierungsorganisationen diskutieren seit Jahren, ob die mehrheitlich entscheidende Generalversammlung nicht der bessere Ort für die Entscheidung über ein KI-Waffenverbot wäre.

In der Vergangenheit haben auch gänzlich außerhalb der UN gestartete Verbotsverhandlungen zum Erfolg geführt, wie der Oslo-Prozess zum Verbot von Streumunition oder der Ottawa-Prozess zum Verbot von Antipersonenminen. Auch der Vertrag von Tlatelolco über eine atomwaffenfreie Zone in Lateinamerika geht auf eine „Koalition der Willigen“ zurück: die Länder Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador und Mexiko. Wie der scheidende UN-Generalsekretär António Guterres fordern auch Nichtregierungsorganisationen, jetzt zu handeln, statt noch länger abzuwarten.

„Im Laufe des Jahres 2026 haben sich die durch autonome Waffen aufgeworfenen Bedenken weiter verschärft – und die Notwendigkeit zu handeln ist dringender denn je“, warnt das IKRK. Da KI-Systeme zunehmend das Potenzial zeigten, außerhalb der Kontrolle derjenigen zu agieren, die sie entwickeln, testen oder einsetzen, dürfe keine Zeit verloren gehen. Von einer „dystopischen, entmenschlichenden Zukunft“ sprach eine Vertreterin von Amnesty International laut Kleinwächter.

Die Forderung, dass zunächst alle Staaten an Bord sein müssten, bevor Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Instrument zu autonomen Waffensystemen aufgenommen werden könnten, sei falsch, unterstrich Georgia Hinds, Rechtsexpertin beim IKRK in Genf. Abrüstungsverträge seien so viel mehr als Verbote, sagte Hinds gegenüber heise online.

„Sie schaffen internationale Normen und erzeugen ein Stigma, das über die rein rechtlichen Verpflichtungen der Vertragsstaaten hinauswirkt. Sie beeinflussen Exporte und Weitergaben und setzen zugleich Signale an die Industrie. “