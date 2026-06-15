Verheerender Angriff auf Kiewer Höhlenkloster - UNESCO-Weltkulturerbe in Flammen

Bei einem massiven russischen Luftangriff auf Kiew wurde das historische Höhlenkloster schwer beschädigt. Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale brannte. Auch Charkiw und andere Städte wurden getroffen. Polen reagierte mit Alarmbereitschaft.

Ein massiver russischer Luftangriff hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert und dabei eines ihrer bedeutendsten historischen Wahrzeichen schwer beschädigt. Das Kiew er Höhlenkloster , ein UNESCO-Weltkulturerbe aus dem 11.

Jahrhundert, geriet nach einem direkten Raketentreffer in Brand. Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale auf dem Klostergelände, eine der ältesten und wichtigsten orthodoxen Kirchen der Ukraine, wurde von Flammen erfasst. Kiews Militärgouverneur Tymur Tkatschenko berichtete auf Telegram von ernsthaften Schäden auf dem Gelände. In sozialen Netzwerken kursierende Aufnahmen zeigen meterhohe Flammen, die aus dem Dachbereich der Kathedrale schlagen.

Die Bilder haben in der Ukraine und international Bestürzung ausgelöst, da das Höhlenkloster eine zentrale Rolle in der ukrainischen Geschichte und Spiritualität spielt. Es beherbergt unter anderem die Reliquien zahlreicher Heiliger und ist ein bedeutender Wallfahrtsort. Die genaue Ursache des Brandes wird noch untersucht, doch die ukrainische Regierung macht Russland für die Zerstörung von Kulturgut verantwortlich. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, den Vorfall vor internationalen Gerichten zur Anklage zu bringen.

Parallel zu den Angriffen auf Kiew wurde auch die zweitgrößte Stadt Charkiw massiv beschossen. Innenminister Ihor Klymenko berichtete, dass fünf Rettungskräfte ums Leben kamen, als sie versuchten, Zivilisten aus brennenden Gebäuden zu retten. Die Angriffe zielten offenbar gezielt auf die Infrastruktur der Stadt, darunter ein Krankenhaus und mehrere Wohngebäude. Auch Dnipro und Krywyj Rih, zwei Städte in der Zentralukraine, waren von russischen Raketenangriffen betroffen.

Berichten zufolge starben in Krywyj Rih drei Menschen, als ein Wohnhaus getroffen wurde. In Dnipro gab es mehrere Verletzte durch einen Angriff auf einen Bahnhof. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor anhaltenden Drohnenangriffen, die auch in den kommenden Nächten fortgesetzt werden könnten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, dass nach Beschädigungen an Oberleitungen rund 140.000 Einwohner ohne Strom seien.

Trümmer abgeschossener Drohnen hätten weitere Häuser und Autos in Brand gesetzt. Ein Hochhaus im Stadtteil Solomjanka stehe in Flammen. Mindestens fünf Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Die Rettungsarbeiten dauern an, und die Behörden rechnen mit einer steigenden Opferzahl.

Als Reaktion auf die russischen Luftangriffe ließ Polen eigene Kampfjets aufsteigen. Die polnischen Streitkräfte teilten auf der Plattform X mit, dass bodengestützte Luftabwehrsysteme und die Radaraufklärung in Bereitschaft versetzt worden seien. Die Maßnahmen seien präventiver Natur und dienten dem Schutz des eigenen Luftraums, insbesondere in den an die Ukraine grenzenden Gebieten. Dieser Einsatz zeigt die zunehmende Besorgnis der NATO-Staaten über eine mögliche Eskalation des Konflikts.

Das Kiewer Höhlenkloster, dessen ursprüngliche Bausubstanz auf das Jahr 1051 zurückgeht, ist das älteste Kloster der Kiewer Rus und ein Symbol der orthodoxen Christenheit. Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale, die 1078 geweiht wurde, überstand die mongolische Invasion, die Zeit der Sowjetunion und den Zweiten Weltkrieg. Der jetzige Brand könnte zu einem irreparablen Verlust von Fresken, Ikonen und historischen Artefakten führen. Experten für Kulturgutschutz haben ihre Hilfe angeboten, doch die anhaltenden Kampfhandlungen erschweren die Löscharbeiten.

Die ukrainische Regierung forderte die internationale Gemeinschaft auf, Russland für die Zerstörung von Kulturgut zur Rechenschaft zu ziehen. Die UNESCO hat angekündigt, den Schaden zu dokumentieren. Während die Welt auf die Ereignisse blickt, kämpfen die Feuerwehrleute in Kiew unermüdlich gegen die Flammen. Die Nacht über der Stadt war erhellt von Feuerschein und den Explosionen der Flugabwehr.

Die Bewohner verbrachten die Stunden in Bunkern und U-Bahn-Stationen. Die psychologischen und kulturellen Auswirkungen dieses Angriffs werden die Ukraine noch lange beschäftigen. Der Angriff auf das Höhlenkloster wird in der Geschichte als ein weiteres Kapitel der Zerstörung ukrainischer Identität durch die russische Aggression verzeichnet werden





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